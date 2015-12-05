Санкт-Петербург, 5 декабря, 2015, 19:58 — ИА Регнум. Штормовой ветер порывами до 23 м/с повалил в Петербурге 35 деревьев. Все упавшие деревья уже убраны, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 декабря, в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. На город надвигается новая волна непогоды.

gov.spb.ru Сильный ветер повалил деревья в Петербурге

По данным городских властей, 6 деревьев упали в Приморском парке Победы, 5 — в Удельном парке, 7 деревьев — в парке Зеленогорска. Еще 7 деревьев были повалены в зонах зеленых насаждений в Невском районе и 1 дерево — в Красногвардейском районе. По одному дереву потеряли Таврический и Введенский сады Петербурга.

Как отметили в комитете по благоустройству, 6 деревьев упали от ветра на улично-дорожную сеть — в Московском, Василеостровском, Выборгском, Пушкинском и Фрунзенском районах, — и были убраны вне очереди.

«К настоящему времени все упавшие деревья распилены и вывезены работниками садово-парковых предприятий, — рапортуют чиновники. — В комитете, садово-парковых и дорожных специализированных предприятиях сохраняется усиленный режим работы».

Добавим, что из-за усилившегося ветра и угрозы наводнения Комплекс защитных сооружений Петербурга на дамбе в Финском заливе вновь задействовал затворы, перекрывающие доступ воды из залива в устье Невы.

«Ожидается очередное повышение уровня воды, в связи с чем Дирекция КЗС задействовала механизмы защиты от наводнений. Временно остановлено судоходство. После нормализации погодных условий затворы защитных сооружений будут приведены в штатное положение», — сообщили в дирекции КЗС.

По прогнозам метеорологов, 6 декабря и в ночь на 7 декабря ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 23−25 м/с.