Мадрид, 5 декабря, 2015, 17:20 — ИА Регнум. Как ни пыталась испанская пресса на минувшей неделе разнообразить ассортимент подаваемых тем, большинство из них, вроде беженцев, терроризма, выборов, надолго задержаться в фокусе внимания не смогли. Стабильна была, пожалуй, тема российско-турецких контактов (а точнее — неконтактов) да события в Сирии, освещение которых изобиловало словами «Россия», «Москва», «Путин», благодаря чему и посещаемость этих материалов цифры демонстрировала высокие.

kp.ru Президент России Владимир Путин

«Сбить российский Су — 24 на сирийской границе — самая серьезная ошибка, совершенная правительством Реджепа Эрдогана, — писала El Confidencial. — Русские вычеркнули из своей практики вариант военной эскалации по отношению к Турции, но вряд ли туркам от этого будет легче. Экономические репрессии со стороны России, вполне вероятно, причинят Анкаре куда более тяжелый ущерб. Российская полиция уже начала массовые операции против десятков турецких бизнес-структур в Москве, Санкт-Петербурге и особенно в Казани. Готовятся подобные акции и других городах. Есть не просто задержанные, но и помещенные за решетку. В Краснодаре несколько турецких граждан задержали прямо на международной выставке. В качестве основания для этих действий послужило то, что турецкие бизнесмены приехали на эту международную деловую встречу не по бизнес-визам, а по туристическим».

Последняя фраза особенно умиляет: очевидно, испанскому автору материала невдомек, что в момент, когда бизнесмены из Анкары и Стамбула пересекали границу, между Россией и Турцией еще действовало соглашение о безвизовом въезде.

«Путин считает, что сбитым самолетом Турция ответила на удар, нанесенный русскими бомбардировщиками по колоннам нефти, перевозимой с территории, подконтрольной Исламскому Государству (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ), — отмечает ABC. — При этом российский лидер говорит, что «к сожалению, данные о закупках турками у самозваного государства в нефти больших количествах, подтверждаются, и демонстрирует фотографии из космоса».

«Эрдоган заявил, что готов уйти в отставку, если его связь с незаконной нефтяной коммерцией будет доказана. Турецкий лидер называет обвинения, выдвинутые Путиным, необоснованными и обещает прямо спросить у своего российского коллеги, уйдет ли тот в отставку, если подозрения в отношении Анкары не подтвердятся. Такое заявление прозвучало в Париже».

Кстати, о Париже. Встреча, посвященная обсуждению проблем глобального потепления, глобально же отклонилась от темы. Пока в зале заседаний звучали долгие речи, основные игроки мировой политической сцены искали и находили друг друга, после чего решали тет-а-тет вопросы, которые их волновали больше, чем потепление.

«Путин и Обама, — читаем в той же АВС, — провели полуторачасовую беседу в Париже за закрытыми дверями. Это показательно». Правда, газета не уточнила, что именно показательно. Скорее всего, что проблема климатических изменений надуманная, раз уж лидерам крупнейших государств мира не до нее. Результат этих переговоров, довольно неожиданный для Запада, был обнаружен испанскими газетчиками чуть позже, но об этом, в соответствии с хронологией изложения событий — чуть ниже.

Вдоволь подискутировав насчет российско-турецких отношений, испанские СМИ совсем было уже собрались «вернуться к своим баранам» в виде тем предстоящих выборов, проблем, которые создают Шенгенской зоне продолжающие наседать беженцы и двадцатипроцентному скачку рейтинга Франсуа Олланда, замешанному на дрожжах парижских терактов, как Россия вновь подбросила дров в огонь. Глава Кремля выступил с Посланием к Федеральному собранию.

«Путин был конкретен, интеллигентен, харизматичен и беспощаден одновременно. Он пообещал не истерить, не терять баланса мироощущений и проявил уверенность в том, что вместе с народом решит проблемы», — проинформировала своих читателей La Vanguardia.

Издание, правда, практически не обратило внимание на ту часть Послания, что касалась внутренней политики России, зато привычно сосредоточилось на внешнеполитической части президентской речи. Это, впрочем, понятно: редкая газета Испании смогла пройти мимо фразы «Одними помидорами они не отделаются!» и не воспроизвести ее на своих полосах. Путин в очередной раз выиграл конкурс на звание лучшего иностранного ньюсмейкера недели.

Ну, и на самом финише недели El Diario неожиданно для всех пришла к выводу, что «глава Государственного департамента США Джон Керри уже не настаивает на том, что руководитель Сирии Башар Асад должен уйти в отставку».

«По мнению американского деятеля, к вопросу умиротворения сирийского конфликта должны быть привлечены представители всех действующих в стране политических сил. Керри пообещал: «Мы будем стремиться урегулировать положение невоенными методами. Надеюсь, что Россия и Иран тоже сосредоточатся именно на этом пути решения проблемы».

Почему вдруг Керри сменил пластинку и перестал видеть удаление Асада от власти, как единственную возможность установления мира в Сирии, газета умолчала: кто на протяжении долгого времени стоял за то, чтобы нынешний сирийский глава сохранил за собой президентское кресло и так все знают. Так зачем же показывать, что Путин все-таки додавил Обаму в этом вопросе?