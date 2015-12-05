Калуга, 5 декабря, 2015, 13:55 — ИА Регнум. 2400 литров алкогольной продукции, из которой 160 литров денатурированного спирта, с признаками контрафактности было изъято калужскими полицейскими в ходе второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», направленного на выявление и пресечение фактов незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

40.mvd.ru Вся изъятая продукция направлена на исследования

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в рамках операции полицейскими проверялись места производства, хранения и дальнейшей реализации в оптово-розничной сети алкогольной продукции.

Вся изъятая продукция направлена на исследования, по результатам которых будет принято необходимое процессуальное решение. Лица, причастные к реализации фальсифицированной алкогольной продукции, устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 37-летняя калужанка погибла, выпив суррогатный коньяк. 14 ноября 2015 года потерпевшая употребила жидкость из бутылки с наименованием «Коньяк Лезгинка» объемом 0,5 литра. На следующий день женщине стало плохо, и она была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась от острого отравления метиловым спиртом.

В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий установлено, что суррогатный алкоголь был приобретён в одном из частных домов Юхновского района Калужской области. По месту реализации сомнительного алкоголя был проведён обыск, в ходе которого изъято более 500 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Установлен собственник домовладения — местный житель 1988 года рождения, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело, по которому проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначено и проводится химическое исследование изъятой спиртосодержащей жидкости, устанавливается место производства изъятого алкоголя.

Напомним, случаи отравления метиловым спиртом в результате употребления суррогатного алкоголя отмечены уже в шести субъектах Российской Федерации, в частности Красноярский край, Чувашская Республика, Оренбургская, Московская и Калужская области. Пострадавших — десятки. Можно с уверенностью констатировать, что эта проблема достигла масштабов национальной трагедии, и давно пора искоренить продажу такой продукции на территории России. Однако, к сожалению этот «преступный бизнес» продолжает наращивать обороты. И самое главное в этой ситуации обезопасить наших граждан в дальнейшем. Здесь необходимы жесткие меры государственного порядка. В ряде стран уже действует государственная монополия не только на продажу, но и на производство алкоголя, а также введены серьезные налоги на спиртное. Введение такой меры, как монополия на производство этилового спирта значительно обезопасит наших граждан и увеличит поступления в государственный бюджет.

Несмотря на то, что следствие с помощью оперативных служб принимает активные меры по выявлению всех точек и распространителей суррогата, пока пресечь эту смертоносную торговлю не удается.