Берлин, 5 декабря, 2015, 13:36 — ИА Регнум. Германская пресса так же пристально следит за развитием отношений между Россией и НАТО, а также отмечает, что Путин грозит Турции новыми карами. Не ускользнула от внимания немецкой печати и демонстрация нового центра управления войсками российского министерства обороны.

photo-bazar.ru Парад 9 мая 2015 года. Москва. красная площадь

Соросу в России не рады

Российская юстиция объявила дальнейшее пребывание в России двух неправительственных организаций американского миллиардера Джорджа Сороса нежелательным. По словам официального представителя российской генпрокуратуры Марины Гридневой, фонд Институт «Открытое общество» (Open Society Foundations) и фонд «Содействие» (OSI Assistance Foundation) могут представлять угрозу для конституционного строя России и безопасности государства. Эти организации больше не смогут работать в России. Москва обвинила Сороса в русофобской риторике и вмешательстве во внутренние дела России. Кроме того, 85-летнего уроженца Венгрии обвиняют, среди прочего, также в финансировании массовых выступлений против пророссийского президента Виктора Януковича на Украине в 2013—2014 годах. Американское посольство в Москве осудило решение российских властей и назвало это запугиванием граждан, передает журнал Spiegel.

Черногория преткновения

Твердость — когда необходимо, договороспособность — когда возможно. Для НАТО было и остается сложным, с одной стороны, договариваться с Россией о сотрудничестве, главным образом в вопросе Сирии, а, с другой, принимать Черногорию в западный военный альянс. Путин, похоже, в очередной раз сильно рассердился. Самая маленькая страна бывшей Югославии официально приглашена стать членом крупнейшего военного альянса в мире. Несмотря на то, что при этом для Грузии и Украины двери НАТО остаются закрытыми, вступление Черногории в НАТО вызывает серьезное сопротивление Москвы. Грузия в настоящее время едва ли имеет перспективы войти в альянс: после войны с Россией здесь тлеет неразрешенный территориальный конфликт. Украина в настоящее время тем более не является даже кандидатом на членство в НАТО, сообщает сайт программы Tagesschau телеканала ARD.

В расширении НАТО за счет Черногории Россия видит угрозу для себя и предупреждает об однозначном ответе со своей стороны. В Москве членство этой самой маленькой страны бывшей Югославии в альянсе будет «воспринято как еще один удар» по отношениям между Россией и НАТО, заявил представитель российского МИДа Андрей Келин, пишет газета Der Tagesspiegel (TS).

ФРГ добивается возобновления диалога

Глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер выступает за восстановление работы Совета Россия-НАТО. Германия на протяжении нескольких месяцев добивается возобновления сотрудничества по линии Россия-НАТО, но пока ее усилия тщетны, так как восточные партнеры по НАТО пока решительно отвергают идею возвращения к «обычной практике» в отношениях с Москвой, учитывая незавершенный конфликт на Украине, пишет газета Münchner Merkur.

«Мы живем в рискованном мире, и если есть возможность с помощью обмена информацией минимизировать риски, то мы должны воспользоваться этим. Это касается отношений между Россией и НАТО на любом уровне», — приводит издание слова высокопоставленного германского дипломата.

Москва в свою очередь никогда не отказывалась участвовать в работе Совета Россия-НАТО. Совет последний раз заседал в 2014 году. Из-за конфликта на Украине диалог был заморожен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с НАТО, но при этом рассчитывает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возьмет на себя инициативу сделать первый шаг навстречу, отмечает TS.

«У нас много вопросов накопилось — есть желание поговорить», — цитирует издание главу российского МИДа.

Путин: во всем виноват Запад

Президент Владимир Путин начал свое воззвание к нации с громких заявлений, в которых на риторическом уровне он пошел на эскалацию конфликта с Турцией. Он открыто оскорбил президента Турции Эрдогана, не упоминания его по имени, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ).

«По-видимому, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка», — передает газета высказывание российского лидера

Далее, по словам FAZ, следовали угрозы дальнейшей мести «коварной» Турции, которой нельзя больше доверять после ее «подлого преступления» — уничтожения российского военного самолета. Путин подчеркнул неизбежность ужесточения ранее объявленных против Турции санкций и пообещал, что «помидорами и некоторыми ограничениями в строительной отрасли» ей не отделаться. Он также заявил, что турецкие власти еще неоднократно пожалеют о том, что они сделали. Остальная часть речи Путина, посвященная внешней политике, была повторением набивших оскомину штампов о том, что во всем виноват Запад, но Россия снова сильна.

Россия демонстрирует миру силу

Тем временем российское Министерство обороны попыталось максимально привлечь международное внимание. В минувшую среду оно пригласило несколько десятков иностранных журналистов и военных атташе на брифинг на очень общую и немного таинственную тему: «Вооруженные силы России в борьбе с международным терроризмом Новые данные». Можно было ожидать, что будут показаны новые эффектные видео российских воздушных ударов в Сирии, как это часто бывало в последние недели. Но на сей раз Министерство обороны подготовило сюрприз и выбрало великолепный фон для своего шоу. Впервые иностранная пресса была приглашена в новый центр управления войсками, который был открыт год назад, информирует газета Die Welt.

Недавно отремонтированное здание призвано стать символом новой сильной и современной российской армии. Ярко подсвеченное здание стоит на берегу Москвы-реки напротив парка Горького. Если Россия начнет войну, из этого командного центра будет осуществляться управление всеми вооруженными силами русских. Под центром оборудован специальный бункер, который способен выдержать ядерный удар. Интерьеры, в которых президент России Владимир Путин слушает доклады своих генералов, впечатляют своими гигантскими настенными видеоэкранами и трехэтажными трибунами для военных, описывает издание.