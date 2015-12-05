Москва, 5 декабря, 2015, 15:16 — ИА Регнум.



Красное знамя черно-белого кино

«Броненосец Потемкин» Эйзенштейна — гениальный прорыв в киноискусстве. Но важен он не только и не столько поэтому. Главное в нем — смысл, призыв, который в него заложен. Революционность формы фильма лишь подчеркивает революционность содержания. «Броненосец Потемкин» — фильм о революции и призыв к революции, призванный зажечь и разжечь мировой пожар, в котором сгорит несправедливость капиталистического социального устройства.

И «Броненосец Потемкин» выполняет свою революционную задачу. Нельзя уйти из зала, оставшись равнодушным — не получится, как ни старайся. Единственный способ сохранения личного статус-кво и продолжения перемирия с окружающей действительностью — это признать фильм великим, и до бесконечности обсуждать ту или иную его сцену с точки зрения искусства кинематографии, построения кадра, «монтажа аттракционов», мусолить его подцензурную или фестивальную судьбу или искать аллюзии в фильмах последователей. Только этот прием и позволяет западной критике вот уже 90 лет объяснять и хоть немного унять опасное беспокойство, рождаемое «первой цветной кинокартиной».

Ни одна картина никогда не производила такого фурора в мире. «Броненосец Потемкин» по всем опросам занимает первое место в списке фильмов всех времен и народов. И хотя многие до сих пор называют киношедевр агиткой, в рейтинге десяти самых значительных фильмов мирового кино, который публикуется британским журналом Sight & Sound каждые десять лет (с 1952 года) и основывается на мнении более чем ста киноведов и режиссёров из разных стран мира, «Броненосец «Потёмкин» присутствует каждый раз. Великий Чарли Чаплин назвал «Потемкина» лучшей картиной в мире. Он был посвящен революции, и сам стал революционным событием в кинематографе.

Смотрите галерею знаменитых кадров из «Броненосца Потемкина» и их переосмысления нашими современниками

Фильм снимался экспромтом — на одном дыхании. Правительственная комиссия по подготовке к 20-летию первой русской революции 1905 года распорядилась подготовить фильм к показу в декабре 1925 года к торжественному заседанию в Большом театре.

Съемки начались в июне, но погода в Ленинграде явно не помогала скорому их окончанию — пришлось срочно переезжать в солнечную Одессу. Приехав в Одессу, и так же не застав у моря погоды, режиссер Сергей Эйзенштейн и его оператор Эдуард Тиссе начали снимать порт. Позднее эти кадры назовут симфонией туманов — именно с нее и начинается великая картина.

Знаменитый эпизод с лестницей был придуман прямо в Одессе. По словам самого Эйзенштейна, идея снять знаменитую Одесскую лестницу пришла к нему, когда он сидел и ел вишни, а косточки скакали по ступенькам. 200-ступенчатая лестница ранее называлась Портовой, Николаевской, Бульварной, Городской, Гигантской. И только после выхода кинофильма Сергея Эйзенштейна стала Потемкинской.

Юрий Олеша писал: «Знаменитая одесская лестница после картины «Броненосец Потемкин» вошла в память человечества, как Миланский собор и Эйфелева башня».

Эйзенштейн ходил по ней, присматриваясь к прохожим, мысленно перенося их в события 1905 года, а потом в номере гостиницы «Лондонская», расположенной прямо напротив, вписывал новые детали.

Режиссер также рассказывал, что встретил в гостинице женщину, которая катила по ступеням коляску с ребенком. Молодого Сергея Михайловича поразила мысль: ведь такая мать с коляской могла идти по лестнице в дни революции. И если бы она выпустила из рук коляску… От начала и до конца придуманная режиссером история была воплощена в кадры: топот сапог по ступеням, катящаяся коляска с ребенком, круговорот человеческого горя на идеальной декорации широкой площадки лестницы и моря… Примечательно, что на момент съемок фильма режиссеру было всего лишь 27 лет.

Смотрите галерею «Великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн»

Чтобы запечатлеть знаменитые кадры, камеру тоже пустили вниз, камера работала без оператора. Внизу аппарат ловили, подставив руки. А чтобы снять ноги, топтавшие тело ребенка, бегущий опирался на брус, поддерживаемый двумя ассистентами. Актер осторожно перебирал ногами, едва касаясь подошвами мальчика. Снимали только ноги, а в кадре был виден затоптанный в панике малыш.

Ребенок, который потряс весь мир, был найден случайно: одесские мальчишки играли в футбол, и Аба (мальчик из «Броненосца Потемкин» стал впоследствии доктором физико-математических наук, профессором, директором Научно-исследовательского института физики Одесского государственного университета. Это Аба Ефимович Глауберман) как раз стоял на воротах; он очень смело падал за мячом. В фильме он бесстрашно падал и лежал, когда его руку топтали, но испортил пару дублей, слизав вишневый сироп — кровь, которая по сценарию сочится с уголка губ, когда мать несет его наверх по лестнице к солдатам.

В «Броненосце Потемкине» Эйзенштейн изобрел новый художественный метод — выбирать главные ударные кадры и нарезать и склеивать их с помощью «монтажа аттракционов» — совмещения наиболее сильных и эмоционально ярких моментов.

«Броненосец Потемкин» считается первым цветным российским фильмом. По сюжету восставшие поднимают красный флаг. Но на черно-белой пленке флаг выглядел бы черным. Поэтому в картине снимали белый флаг. На копии, предназначенной для премьеры в Большом Театре, на 108 кадрах, где появляется флаг, Эйзенштейн лично вручную кисточкой наносит красный цвет. Эффект на зрителей это произвело колоссальный. Но это был единственный цветной кадр в фильме. По сути, «Потемкин» стал учебником для режиссеров мирового кино. Его до сих пор изучают во всех уголках мира. Чего только стоит «оживший» каменный лев в финале четвертой части.

Триумфальное шествие «Броненосца Потемкина» началось с кинотеатра «Художественный» на Арбате, который тогда назывался «Государственный Электротеатр». Зрители, пришедшие 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и премьерной обстановкой. Весь служебный персонал, от билетера до киномеханика, был одет в морскую форму, а фасад кинотеатра напоминал большую модель военного корабля. Перед началом показа горнист играл гимн восстания.

Смотрите галерею рекламных постеров фильма — старых и новых

Лишь за первые недели фильм посмотрели свыше 300 тысяч советских зрителей. Зрители почти хором читали надписи на экране.

Впервые фильм был озвучен в 1930 году, потом восстановлен и переозвучен в 1950-м (композитор Николай Крюков) и, наконец, в 1965 музыку к фильму написал Дмитрий Шостакович. А в 2004 году состоялась еще одна переозвучка. Авторами музыки стал английский поп-дуэт «Pet Shop Boys».

В 1926 году Американская Киноакадемия признала фильм лучшим. В том же году «Броненосец Потемкин» завоевал приз на Всемирной выставке в Париже. В 1958 году по результатам международного опроса кинокритиков в Брюсселе он вошел в число 12 лучших фильмов всех времен и народов. В 1978 году он стал первым среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира. Также фильм расположился на третьей строчке в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа» по версии журнала Empire, составленном в 2010 году. В 2015-ом году Майкл Найман на Потемкинской лестнице в рамках Одесского Кинофестиваля играет сочиненную им специально для этого события музыку, аккомпанируя транслирующемуся на огромном экране фильму «Броненосец Потёмкин». Лестница была заполнена одесситами и гостями фестиваля.

Смотрите галерею «Броненосец Потемкин» — 90 лет мировой славы