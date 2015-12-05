Калининград, 5 декабря, 2015, 13:00 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак поручил ускорить работу над энергонезависимостью Калининградской областью. Такое заявление прозвучало в Калининграде на выездном совещании «О статусе реализации основных мероприятий по энергообеспечению Калининградской области и ОЭС Северо-Запада России».

gov39.ru Министр энергетики Александр Новак и калининградский губернатор Николай Цуканов

В рамках развития региональной энергосистемы запланировано строительство 4-х теплоэлектростанций, реконструкция калининградской ТЭЦ-2, строительство линий электропередач, а также развитие сетей низкого напряжения. Кроме этого планируется построить регазификационный терминал для поставки газа в российский эксклав.

«На наш взгляд, можно ускорить процесс выделения земельных участков, рассмотрения проектов главгосэкспертизой и так далее. Те объекты, которые будут возведены, полностью закроют проблемы энергонезависимости региона», — подчеркнул Новак.

Как отметил губернатор Николай Цуканов, средства в сумме 150 млрд рублей будут инвестированы в реализацию газоугольного сценария, и нет никаких сомнений, что программа будет выполнена в сроки.

«Сегодня это подтвердили присутствовавшие на совещании представители «Газпрома», «Интер РАО». Необходимо, по возможности, сократить сроки строительства. Мы рассчитываем, что часть объектов появится в 2017—2018 годах, часть — в 2020 году», — сказал губернатор.

ИА REGNUM уточняет, что на данном этапе энергосистема Калининградской области является частью электрического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и соединена с энергосистемой Литовской Республики. Основной источник генерации — Калининградская ТЭЦ-2, которая обеспечивает более 98% от суммарного производства электрической энергии в энергосистеме Калининградской области.

В мае 2013 года на высшем государственном уровне было принято решение о реализации газо-угольного сценария перспективного развития энергетики Калининградской области. Цель — создание генерирующих объектов, расположенных в непосредственной близости к центрам роста энергопотребления мощностью не менее 896 МВт.