Москва, 5 декабря, 2015, 12:47 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин Сообщил, что законопроект о продлении программы материнского капитала на два года согласован со всеми ведомствами и внесен в правительство. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Минтруда.

Вильям Бугро. Старшая сестра (фрагмент). 1869

«Минтруд согласовал с заинтересованными ведомствами, в том числе с Минфином, законопроект о продлении программы материнского капитала на два года. Сегодня законопроект внесен в правительство», — сказано в сообщении пресс-службы Минтруда.

Уточняется, что право на получение материнского капитала получат семьи, в которых по 31 декабря 2018 года включительно родится или будет усыновлен второй ребенок или последующие дети.

Если законопроект будет принят, то на финансирование программы материнского капитала потребуется дополнительно 807,4 млрд рублей из федерального бюджета.