Багдад, 5 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Глава комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Хаким аль-Замили пригрозил турецким войскам, вторгнувшимся на территорию его страны, военными действиями. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает иракский сайт Voice of Iraq.

Мечи победы. Монумент в Багдаде

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что 130 турецких солдат и офицеров вошли на территорию Ирака и разместились близ города Мосул на севере страны для обучения бойцов иракских курдов (пешмерга).

Однако аль-Замили заявляет, что турецкий контингент, вторгшийся в Ирак, исчисляется тысячами солдат и офицеров. Также парламентарий подчеркнул, что вместе с пехотными соединениями на территорию Ирака вошли турецкие танки и другая бронетехника.

Аль-Замили подчеркнул, что своими действиями Анкара нарушила суверенитет Ирака. При этом он подчеркнул, что, прежде чем решится на подобный шаг, турецкие власти получили «зеленый свет» от пешмерги. Парламентарий пригрозил военными действиями в отношении турецких военнослужащих, если те незамедлительно не покинут иракскую территорию.

Глава комитета по безопасности и обороне добавил, что направил письмо премьер-министру Ирака с требованием нанести авиацией ракетно-бомбовый удар по турецким оккупационным силам.