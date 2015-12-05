Ульяновск, 5 декабря, 2015, 10:31 — ИА Регнум. Власти Ульяновской области приняли решение направить вторую партию гуманитарного груза в Крым, который находится в энергетической блокаде. Отправка гуманитарной помощи Феодосии состоялась 4 декабря при поддержке партии «Единая Россия». Город-побратим получит новую партию электрогенераторов, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов социальной сферы, передает корреспондент ИА REGNUM.

ulgov.ru Ульяновская область направила гуманитарный груз в Крым

«Буквально пару дней назад президент России Владимир Путин запустил первый энергомост в Крым. Уверен, что первая нитка энергомоста мощностью 200 мегаватт станет важным шагом в развитии энергетической отрасли Крыма. Сегодня мы отправляем второй по счёту гуманитарный груз городу Феодосии. Мы никогда не отворачивались от бед наших соотечественников и в наших силах протянуть руку помощи в трудную минуту. Мы должны быть едины, такую задачу поставил в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию президент страны», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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На этот раз Феодосия получит дополнительно 14 источников автономного электроснабжения мощностью от 5 до 6,5 кВт, две мотопомпы и две бензопилы. Напомним, ранее, 27 ноября, из Ульяновска в Феодосию было направлено два грузовых автомобиля «УАЗ» и 32 источника автономного электроснабжения — бензиновые электростанции мощностью от 3 до 10 кВт. 29 ноября, согласно информации главы муниципального образования — председателя Феодосийского городского совета Светланы Гевчук, электроподстанции позволили обеспечить электроснабжением социально значимые объекты города Феодосии. Они размещены на подстанциях скорой помощи в Орджоникидзе, Коктебеле и Приморском, в поселковых администрациях и учреждениях образования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин принял участие в запуске первой нитки энергомоста на полуостров Крым. В декабре 2015 года планируется запуск первой очереди энергетического моста между материковой частью России и Крымом, в мае — второй. Полуостров остался без поставки электроэнергии с Украины в ночь с 21 на 22 ноября.