Санкт-Петербург, 5 декабря, 2015, 05:58 — ИА Регнум. Пик угрозы наводнения со стороны Финского залива ожидается сегодня, 5 декабря, в 6:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС). Для отражения натиска стихии и предотвращения критичного подъёма уровня воды приведены в действие защитные затворы судопропускных и водопропускных сооружений. Судоходство в акватории Петербурга приостановлено.

78.mchs.gov.ru Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга

Напомним, в Петербурге и Ленобласти объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и угрозой наводнения.

По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, работы по маневрированию и затоплению створок КЗС полностью окончены в 21:10 4 декабря. Таким образом, перекрыта возможность поступления нагонной волны из Финского залива в устье Невы, что и является причиной петербургских наводнений.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обращается ко всем владельцам маломерных судов не подвергать себя опасности и воздержаться от выхода на акваторию», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, что, по данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение ближайших трех суток по Ленинградской области ожидается штормовая погода, которую будут определять активные циклоны, смещающиеся с Атлантики.

По востоку Финского залива 5 декабря ожидается усиление западного ветра в порывах до 25−27 м/с. Во второй половине дня 6 декабря порывы ветра на Финском заливе могут достигнуть 28 м/с. Очень сильный ветер западного, северо-западного направления сохранится ночью и в первой половине дня 7 декабря.

Вечером 6 декабря в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного ветра в порывах до 25−27 м/с. Очень сильный ветер сохранится ночью и утром 7 декабря. В Ленинградской и Псковской областях во второй половине дня 6 декабря ожидается усиление юго-западного, западного ветра 25−27 м/с. Очень сильный западный, северо-западный ветер сохранится в этих регионах ночью и в первой половине дня 7 декабря.

«Ослабление ветра и понижение уровня воды начнется во второй половине дня субботы. В воскресенье и понедельник с выходом очередного циклона снова ожидается очень сильный ветер и угроза наводнения», — дают неутешительный прогноз метеорологи.