Владивосток, 5 декабря, 2015, 05:14 — ИА Регнум. Специалисты МЧС не зафиксировали разлива топлива в районе севшего на мель сухогруза «Амур-36» в Приморском крае, сообщают в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.

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По данным ведомства, судно получило пробоины и в настоящее время находится в притопленном состоянии. Разлива топлива не наблюдается. Судно полностью обесточено, груза на его борту нет.

«Дальнейшие действия по проведению аварийно-восстановительных работ на судне будут приниматься судовладельцем после обследования корпуса сухогруза и оценки повреждений», — уточняют в МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, сухогруз «Амур-36» с четырнадцатью членами экипажа сел на мель вечером 3 декабря в бухте «Золотая» Тернейского района Приморского края.

Экипаж судна был благополучно эвакуирован, пострадавших нет.