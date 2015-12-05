Багдад, 5 декабря, 2015, 04:26 — ИА Регнум. Власти Ирака потребовали немедленного вывода с территории страны турецких военнослужащих, переброшенных в регион Башика. В пресс-центре премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади заявили, что Багдад расценивает действия Анкары как нарушение своего суверенитета.

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«Вооружённые силы Турции, находящиеся рядом с Мосулом, вторглись в страну без согласия и они должны немедленно уйти», — приводит заявление пресс-центра телеканал RT.

Напомним, ранее телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие власти перебросили 130 военнослужащих в район города Мосула на севере Ирака в рамках программы по подготовке бойцов курдского ополчения «пешмерга». Также, по сообщениям СМИ Турции, в регион Башика доставлены порядка 25 танков.

При этом, агентство Reuters со ссылкой на американских военных представителей сообщило, что Вашингтон проинформирован о переброске турецких солдат, однако решение об этом было принято Анкарой самостоятельно и не является частью действий коалиции, возглавляемой США.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее премьер-министр Ирака заявил, что Багдад «будет рассматривать отправку наземных боевых сил любой страны как враждебный акт».

1 декабря министр обороны США Эштон Картер заявил, что Вашингтон намерен отправить подразделение спецназа, чтобы помочь иракским силам и курдским повстанцам проводить рейды против «Исламского государства».