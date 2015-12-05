Белград, 5 декабря, 2015, 03:56 — ИА Регнум. Главы МИД стран ОБСЕ на конференции в Белграде по инициативе России приняли итоговую декларацию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил 5 декабря постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт телеканал «Россия 24».

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По его словам, участникам двухдневного заседания удалось принять «несколько очень важных документов, которые ставят перед организацией конкретные задачи». «Среди них четкая и содержательная декларация по противодействию терроризму, которая была инициирована Россией», — сказал Лукашевич.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич по окончании заседания отметил общую заинтересованность стран-участниц ОБСЕ в «совместном ответе на вызовы терроризма и насильственного экстремизма, которые оказывают существенное влияние на всю Европу и весь Ближний Восток».

Дачич также сообщил, что участники заседания, хотя и не сошлись во мнениях относительно причин украинского кризиса, выразили общую готовность «предпринимать дополнительные шаги для урегулирования кризиса мирными средствами и в соответствии с международным правом», а также полную поддержку участию в этом процессе ОБСЕ.

Итоговую декларацию по урегулированию конфликта на Украине сторонам согласовать так и не удалось. Как заявил Лукашевич, документ не был принят «из-за политизации со стороны ряда стран».