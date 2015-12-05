ОБСЕ приняла предложенную Россией декларацию по борьбе с терроризмом
Белград, 5 декабря, 2015, 03:56 — ИА Регнум. Главы МИД стран ОБСЕ на конференции в Белграде по инициативе России приняли итоговую декларацию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил 5 декабря постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт телеканал «Россия 24».
По его словам, участникам двухдневного заседания удалось принять «несколько очень важных документов, которые ставят перед организацией конкретные задачи». «Среди них четкая и содержательная декларация по противодействию терроризму, которая была инициирована Россией», — сказал Лукашевич.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич по окончании заседания отметил общую заинтересованность стран-участниц ОБСЕ в «совместном ответе на вызовы терроризма и насильственного экстремизма, которые оказывают существенное влияние на всю Европу и весь Ближний Восток».
Дачич также сообщил, что участники заседания, хотя и не сошлись во мнениях относительно причин украинского кризиса, выразили общую готовность «предпринимать дополнительные шаги для урегулирования кризиса мирными средствами и в соответствии с международным правом», а также полную поддержку участию в этом процессе ОБСЕ.
Итоговую декларацию по урегулированию конфликта на Украине сторонам согласовать так и не удалось. Как заявил Лукашевич, документ не был принят «из-за политизации со стороны ряда стран».