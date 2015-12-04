Вашингтон, 5 декабря, 2015, 01:59 — ИА Регнум. Хакерская группировка Anonymous выступила с заявлением о том, что одна из компаний Кремниевой долины помогает защищать от кибер-атак интернет-ресурсы, используемые для пропаганды и вербовки в террористическую группировку «Исламское государство», передаёт телеканал RT.

brasilpost.com.br Anonymous

По утверждению представителей Anonymous, компания CloudFlare обеспечивает доставку контента и предоставляет DNS-серверы для сайтов «Исламского государства», имея с этого финансовую выгоду.

«Эта служба предотвращает DDoS-атаки и мешает нам делать свою работу», — заявил также представитель Anonymous.

В самой компании отвергают все обвинения. Основатель CloudFlare Мэттью Принс назвал заявления хакеров «диванной аналитикой».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября хакеры из международной группировки Anonymous выпустили видеообращение, в котором предупредили «Исламское государство» о грядущих кибератаках на их интернет-ресурсы в ответ на террористические атаки в Париже.

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