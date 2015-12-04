Бразилиа, 5 декабря, 2015, 01:34 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф 5 декабря приняла участие в работе 15-й национальной конференции по вопросам здравоохранения, где сделала ряд важных заявлений по поводу начатой процедуры импичмента. В частности, она заявила, что будет защищать свое президентство, так как имеет обязательства перед народом Бразилии.

Дилма Руссефф

Кроме этого, она отметила, что все обвинения в ее адрес голословны, преступлений, которые ей инкриминируют она не совершала, счетов за границей не имеет. А ее уход с поста президента страны означает «опасность для того прогресса, который достигла Бразилия за последние 13 лет», комментирует Prensa Latina.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря глава нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунья заявил о начале процедуры импичмента президента страны Дилмы Руссефф.

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