Москва, 5 декабря, 2015, 00:17 — ИА Регнум. 10 декабря 2015 года в 15:00 в пресс-центре ИА REGNUM пройдет круглый стол «25 лет российско-турецких отношений и кризис последних дней».

Иван Шилов. ИА REGNUM Круглый стол

24 ноября 2015 г. открылась новая страница в истории отношений России и Турции. Инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем F-16 на границе с Сирией, вмиг разрушил российско-турецкие отношения, которые еще днём ранее находились на пике своего развития за последние 25 лет. Эти трагические события активно обсуждаются экспертами, которые пытаются разобраться в причинах внезапного обострения отношений, предложить если не выход из ситуации, то хотя бы перспективы ее смягчения.

В круглом столе примут участие представители турецкой диаспоры, турецкого бизнеса, турецкие и российские журналисты и исследователи, профессионально занимающиеся российско-турецкими отношениями.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.