Москва, 4 декабря, 2015, 23:44 — ИА Регнум.



centuryofwar.ru Фредерик Уильям Энгдаль — американский экономист, писатель и политолог

9 декабря 2015 года в 14.00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол с участием известного американского экономиста, писателя и политолога — Фредерика Уильяма Энгдаля, экспертов ИА REGNUM и приглашенных ученых. Темой Круглого стола станут последние события в области мировой геополитики — события на Ближнем Востоке, Украине, других регионах мира. В ходе круглого стола будут рассмотрены основные движущие силы и центры влияния на ход мировой истории и сценарии выхода из глобального кризиса.

Будут рассмотрены этапы формирования и развития сетей исламистских террористических группировок по всему миру и доказательства сотрудничества «Братьев-мусульман», а также других террористических организаций с различными секретными службами — нацистской СС, британской МИ-6 и, наконец, ЦРУ, а также их непосредственное участие в боевых действиях в горячих точках планеты в течение последних 40 лет от Афганистана и Боснии до Ирака и Сирии.

Вход свободный.

Первые работы Уильяма Энгдаля были написаны в начале «первого нефтяного шока» 1970-х годов, и были посвящены нефтяной политике. С тех пор более 30 лет автор занимается проблемами мировой геополитики и геоэкономики. В настоящее время Уильям Энгдаль — один из наиболее цитируемых специалистов в области анализа текущей мировой политической и экономической ситуации.

В частности, в своей новой книге «Священные войны Западного мира"автор развенчивает мифы о «борцах за всемирный Халифат» и раскрывает широкой аудитории истинную природу исламистских движений. Чтобы понять фанатизм наёмников ИГИЛ и других террористических группировок, Энгдаль обращается к их историческим корням: временам Первой мировой войны, Египту 1920-х годов и основанию там секты «Братья-мусульмане».