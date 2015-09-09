Симферополь, 9 сентября, 2015, 23:06 — ИА Регнум. Комплексное исследование Крыма включало в себя экспертные интервью, фокус-группы и экспедицию по сбору этнографических, лингвистических и социологических материалов. Анонимный опрос позволил получить откровенные и честные ответы участников. Результаты представляются любопытными.

символы-крым.рф Символы Крыма

Сами жители полуострова рассказали о символах региона. Что для них Крым? Чем они гордятся? И что бы хотели рассказать жителям материковой России о родной земле.

Выявлено 4 символа, а именно «История Крыма», «Крымчане», «Героика Крыма», «Природа Крыма». В таком порядке и созданы информационные разделы сайта.

В состав экспертной группы вошли политологи, представители Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, представители Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, НКО и СМИ.

Контент для наполнения сайта представляет собой более 2004 изображений с динамическим решением, а также 303 страницы текста (более 668 479 печатных знаков), являющегося информационной составляющей проекта.

Виртуальная выставка об истории и культуре Крымского полуострова размещена по адресу в интернете http://символы-крым.рф.

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