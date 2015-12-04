Великий Новгород, 4 декабря, 2015, 21:47 — ИА Регнум. Новгородское областное отделение Союза журналистов России (НОО СЖР) возглавила корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина. Такое решение принял сегодня, 4 декабря, в Великом Новгороде новый состав правления этой общественной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прежний руководитель НОО СЖР, директор представительства медиа-холдинга «Регионы России» в СЗФО Ольга Колотнеча, которая возглавляла организацию с 2008 года, стала заместителем председателя правления.

Всего в новый состав правления вошли семь человек, в том числе журналисты Светлана Лебедева, Екатерина Переплавченко, Дмитрий Воробьев, Александр Задворнев и Вадим Иванов. Выборы состоялись на внеочередном общем собрании организации, в котором приняли участие 57 из 90 членов НОО СЖР.

Ольга Ларина (Кустова) — новгородский журналист, с 1997 года работала в различных СМИ региона. Начинала свою деятельность как корреспондент службы информации дирекции информационных программ НГТРК «Славия». В 2001—2005 гг. была главным редактором ИА «Великий Новгород.ру», в ИА REGNUM работает с 2005 года.

Напомним, Новгородское областное отделение Союза журналистов России возобновило свою деятельность в 2003 году. Сейчас в организации состоят 90 журналистов региона.