Москва, 4 декабря, 2015, 21:05 — ИА Регнум. Три земельных участка на улице Лужники (Центральный округ Москвы) и Воробьевской набережной (Западный округ) будут предоставлены инвестору для размещения станции и опор канатной дороги. Соответствующий проект согласован градостроительно-земельной комиссией Москвы.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Волк и заяц на фуникулере

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), общая площадь запрашиваемых участков составляет 0,35 га. Земельные участки будут предоставлены инвестору для проектирования и строительства объектов инфраструктуры многофункциональной канатной дороги «Воробьевы горы — Лужники». Здесь планируется размещение станции канатной дороги, диспетчерской с постом охраны площадью 50 кв. метров и опор канатной дороги. Ранее инвестору был предоставлен земельный участок по адресу: ул. Косыгина, вл. 28; вл. 28, стр. 1 (ЗАО) для строительства и реконструкции трамплина и канатной дороги на Воробьевых горах, напомнили в комитете.

Проект строительства многофункциональной канатной дороги «Воробьевы горы — Лужники» предусматривает реконструкцию существующих инфраструктурных объектов: лыжного трамплина, построенного в 1953 году и находящегося в неудовлетворительном состоянии, и канатной дороги с продлением ее до другого берега Москвы-реки в районе стадиона «Лужники», отметили в стройкомплексе города. Начинаться новая канатная дорога будет там же, где и сейчас, — в районе смотровой площадки. Промежуточная станция будет расположена на месте существующей конечной станции — здесь оборудуют пункт проката спортивного инвентаря, а также откроют музей.