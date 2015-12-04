Санкт-Петербург, 4 декабря, 2015, 20:24 — ИА Регнум. 10 декабря в Санкт-Петербурге откроется Фестиваль израильского кино. В двухдневную программу вошли фильмы последних лет, которые уже успели стать популярными у себя на родине и завоевали призы на международных фестивалях в Каннах, Берлине, Венеции и Роттердаме. Показы пройдут в киноцентре «Ленфильм». Откроет программу романтическая комедия режиссёра Тальи Лави «Мотивации ноль» — сатирический фильм о военной разведке глазами женщины. Как сообщили в пресс-службе «Ленфильма», вход на все показы свободный, действует предварительная регистрация.

Цитата из к/ф «Мотивации ноль». реж Талия Лави. 2014. Израиль Зоар и Даффи — лучшие подруги, служащие в администрации артиллерийской базы на юге Израиля

В программе Фестиваля:

историческая драма «Цили» Амоса Гитая . Это история молодой девушки, фактически ставшей сиротой после того, как ее семью депортировали в фашистский концлагерь. Фильм является классикой израильского кино;

. Это история молодой девушки, фактически ставшей сиротой после того, как ее семью депортировали в фашистский концлагерь. Фильм является классикой израильского кино; документальный фильм «Голоса из будки» Лины Чаплин , рассказывающий о жизни в Израиле эмигрантов из России. Чтобы выжить бывшие музыканты, писатель, хирург навсегда сменили профессию, но не лишились творческого вдохновения и таланта;

, рассказывающий о жизни в Израиле эмигрантов из России. Чтобы выжить бывшие музыканты, писатель, хирург навсегда сменили профессию, но не лишились творческого вдохновения и таланта; комедия «Добро пожаловать, или Примите наши соболезнования» Леонида Прудовского иронично рассказывает о недалеком прошлом советских эмигрантов, возлагающих большие надежды на Землю обетованную;

иронично рассказывает о недалеком прошлом советских эмигрантов, возлагающих большие надежды на Землю обетованную; драма «Молодежь» Тома Шовала — шокирующая история о двух братьях, которых финансовый кризис толкает на крайние меры. Режиссёр рассуждает на вопросом: на что способен человек в экстремальной ситуации?;

— шокирующая история о двух братьях, которых финансовый кризис толкает на крайние меры. Режиссёр рассуждает на вопросом: на что способен человек в экстремальной ситуации?; психологический триллер «Человек в стене» Евгения Румана . Действие фильма происходит в течение одной долгой ночи. Рами выходит на прогулку с собакой и не возвращается.

Справка ИА REGNUM :

История израильского кинематографа уходит корнями в те времена, когда Палестина находилась под управлением Османской империи. В 1896 году родоначальники кино братья Люмьер послали на Ближний Восток французского кинооператора Александра Промио. На его плёнку были впервые запечатлены виды Иерусалима и Палестины. Первыми фильмами на территории Израиля стали картины американского и английского производства, многие из которых имели религиозную тематику.

В 1926 году в Палестину приезжает режиссёр русского происхождения Натан Аксельрод. Основав кинотоварищество, он начинает выпускать документальное кино о развитии промышленности в Палестине: прокладке нефтепровода между Хайфой и Киркуком, начале строительства Нетании. Первыми художественными фильмами в Израиле стали «Сабра» Александра Форда в жанре вестерн и «Вот эта земля» Баруха Агадати. В 1931 году компания «Ага» Агадати снимает первый ивритский анимационный фильм «Приключения Гади бен Суси».

В 50-е годы начинают свою карьеру знаменитые израильские актёры: Хайя Харарит, сыгравшая в легендарном фильме «Бен-Гур» Уильяма Уайлера и Арик Лави, дебютировавшему в ленте Торолда Дикинсона «Высота 24 не отвечает».

Популярным в Израиле жанром в 70-е-80-е года становится так называемый «Фильм-бурекас» — кино об отношениях между различными представителями израильского народа, в основном, между сефардами и ашкеназами. «Фильм-бурекас» режиссёра Эфраима Кишона «Салах Шабати» получил два приза «Золотой глобус» в категориях лучший актёр и лучший зарубежный фильм и был первый израильский фильм, номинированный на «Оскар». Впоследствии популярность в Израиле набирает жанр мелодрама.

В 90-х годах кинематограф в стране переживает кризис, который был преодолён после принятия закона о общественном финансировании кинопромышленности. Публика вернулась в кинотеатры, а израильские фильмы вновь начали пользоваться успехом на мировых кинофестивалях.

Сегодня кинематограф Израиля находится в стадии расцвета. На передний план выходят молодые перспективные режиссёры Довер Косашвили, Нир Бергман, Йосеф Сидар и многие другие. В 2013 году в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм вошли сразу две израильские ленты — «Привратники» режиссёра Дрора Море и «5 разбитых камер» Гая Давиди и Эмада Бурната.

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