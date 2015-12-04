Москва, 4 декабря, 2015, 19:38 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали несколько бандглаварей террористов в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

минобороны.рф Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии

«В течение этой недели было ликвидировано ещё несколько главарей в окрестностях населённого пункта Эль-Латамна в провинции Хама», — рассказал Конашенков.

Он также добавил, что в провинции Латакия был уничтожен блиндаж с главарем крупной группировки Абу-Абду и несколькими другими полевыми командирами.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября по просьбе официальных властей этой страны. На авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия базируется авиагруппа российских ВКС, которая осуществляет боевые вылеты по целям террористов в Сирии.

За два месяца военной операции террористы в САР получили серьезный урон. Наступательный потенциал террористов уничтожен. Боевики вынуждены перейти к обороне, а также оставить ряд районов Сирии. Правительственные силы смогли перегруппироваться и перейти в наступление.