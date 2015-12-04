Луганск, 4 декабря, 2015, 17:18 — ИА Регнум. Вторые сутки подряд на Луганщине Народная милиция ЛНР не фиксирует со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня.

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Об этом 4 декабря на брифинге заявил заместитель начальника штаба Корпуса Народной милиции, полковник ЛНР Игорь Ященко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за минувшие сутки изменений не претерпела и характеризуется как стабильно напряженная. Обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано не было», — сказал Ященко.

По его словам, ВСУ продолжают стягивать технику и личный состав к линии соприкосновения.

«На ж/д станцию города Артемовска (Перевальский район) отмечено прибытие эшелона с военной техникой, где было замечено 25 САУ. По нашим данным, техника прибыла с полигона Широкий Лан Николаевской области в составе 54-й бригады ВСУ… На южной окраине н.п. Михайловка (Станично-Луганский район) отмечено прибытие колонны, состоящей из двух БМП, пяти единиц автотехники, также личного состава — до 30 человек. Данные факты достаточно красноречивы и в который раз наглядно свидетельствуют о нарушении ВСУ Минских договоренностей, на что мы и обращаем внимание представителей миссии ОБСЕ», — рассказал Ященко.

Он заверил, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили наличие отведенной техники ЛНР в местах хранения.

«Вчера, 3 декабря, в очередной раз эти представители посетили два наших места хранения отведенной техники и вооружений. В этот раз представительство было более расширенным, возглавлял данную группу господин Керби — руководитель миссии ОБСЕ по Луганской области и ЛНР», — уточнил Ященко.

Полковник также сказал, что Народная милиция не исключает возможности провокаций со стороны ВСУ по отношению к военнослужащим ЛНР во время празднования Дня ВСУ 6 декабря.

«Да, 6 декабря, конечно, вероятность возможных провокаций со стороны ВСУ как никогда велика. Мы все знаем, к сожалению, как ВСУ проводят подобные мероприятия. К сожалению, у них такие праздники случаются сейчас чуть ли не каждый день», — подытожил Ященко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ященко сообщал о том, что в декабре ВСУ готовят провокации на территориях, подконтрольных ЛНР. Он призвал местное население сохранять бдительность.