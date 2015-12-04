Санкт-Петербург, 4 декабря, 2015, 16:56 — ИА Регнум. Памятник выдающемуся российскому государственному деятелю и полководцу, генерал-губернатору Санкт-Петербурга, кавалеру ордена Андрея Первозванного графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу торжественно открыли сегодня, 4 декабря, в сквере у Московских ворот в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

http://gov.spb.ru/ Памятник графу Милорадовичу в Санкт-Петербурге

Монумент градоначальнику Петербурга начала XIX века Михаилу Милорадовичу впервые установлен на территории России. Его установку приурочили к 190-летию со дня смерти Милорадовича, как знак восстановления исторической справедливости и дань памяти одному из ярчайших в истории России полководцу и государственному деятелю.

Памятник возведен в сквере у Московских ворот в створе Черниговской улицы и Лиговского проспекта. Монумент высотой 5 метров представляет собой бюст градоначальника в военной форме, расположенный на каменной колонне.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, представители командования Западного военного округа.

Отметим, что род Милорадовичей ведет свое начало из Сербии. Поэтому на церемонии открытия памятника присутствовали представители братской балканской страны, которые специально приехали в Петербург: советник президента Республики Сербия Радослав Павлович и посол Республики Сербия в РФ Славенко Терзич.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга, глава города Георгий Полтавченко в своей речи на церемонии открытия памятника отметил, что Михаила Милорадовича современники уважали и ценили как талантливого военачальника, грамотного, заботливого и умелого государственного деятеля, много сделавшего для нашего города на посту генерал-губернатора. При нем открывались учебные заведения, оказывалась большая поддержка театрам. Михаил Милорадович лично участвовал в тушении пожаров, спасал людей при наводнении.

Полтавченко напомнил, что, будучи смертельно раненым при попытке государственного переворота, Милорадович произнес: «Слава Богу, что пуля, выпущенная в меня, не солдатская». Он искренне верил, что русский солдат всегда будет верен Отечеству, никогда не будет бунтовать и желать для своей страны хаоса и раздора. Добавим, что, умирая, Милорадович приказал дать свободу всем своим крепостным крестьянам.

По окончании чина освящения и отдания воинских почестей участники церемонии возложили к памятнику цветы. После церемонии в Воскресенском Новодевичьем монастыре прошла служба в честь Милорадовича. Эрмитажный театр провел памятный вечер, посвященный этому историческому деятелю.

Граф Михаил Милорадович известен как один из любимейших учеников Суворова, участник Швейцарского и Итальянского походов русско-турецкой войны, герой войны 1812 год. Незадолго до восстания декабристов, в 1818 году Милорадович стал генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Граф трагически погиб от руки декабриста Петра Каховского 14 декабря 1825 года во время трагических событий на Сенатской площади Петербурга.

Бронзовый бюст Милорадовича отлит по модели народного художника РФ Альберта Чаркина. Основой для бюста послужил портрет Милорадовича, написанный английским художником Джорджем Доу для Военной галереи Зимнего дворца. Гранитный постамент и оформление Московского сада в створе Черниговской улицы и Лиговского проспекта выполнены по проекту заслуженного художника РФ Феликса Романовского.