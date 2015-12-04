Ташкент, 4 декабря, 2015, 16:30 — ИА Регнум. Немецкая компания Dobersek Engineering осуществляет модернизацию медеплавильного производства «Алмалыкского горно-металлургического комбината» (АГМК), стоимость проекта составляет $92 млн. Об этом ИА REGNUM сообщил гендиректор АГМК Александр Фарманов.

Адольф фон Менцель. На заводе. 1875

Согласно проекту, немецкая компания построит «под ключ» автоматическую медеплавильную печь с погружной фурмой мощностью 17 тысяч тонн меди в год. «Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере $29 млн, кредитов узбекских банков —$34 млн и собственных средств АГМК», уточнил Фарманов.

АГМК — единственный производитель меди в Узбекистане, сырьевой базой предприятия являются месторождения медно-порфировых руд «Кальмакыр» и «Сары-Чеку» (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд «Уч-Кулач» (Джизакская область), а также месторождение полиметаллических руд «Хандиза» в Кашкадарьинской области республики.

Комбинат выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат, золото и другое. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) осуществил модернизацию производства кучного выщелачивания золота, проект общей стоимостью около $55 млн, на 20% увеличился объем поступления руды ранее не вовлекаемой в переработку.

Президент Узбекистана Ислам Каримов утвердил программу локализации и производства готовой продукции на 2015−2019 годы с общим эффектом импортозамещения в объеме $17,5 млрд.

Проекты должны обеспечивать глубокую переработку местного минерального сырья, производство 1225 наиболее востребованных видов продукции с расчетным ежегодным эффектом импортозамещения на $3,5 млрд и созданием 13,3 тыс. новых рабочих мест.