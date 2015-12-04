Салехард, 4 декабря, 2015, 16:26 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе на газоконденсатном месторождении Малыгинское произошел непроизвольный взрыв. Погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

uralpolit.ru Взрыв газа

Сообщается, что взрыв произошел в строительном вагончике при подготовке зарядов для производства сейсмических работ. Работы производились субподрядной организацией «Кострома-геофизика».

Подробности происшествия уточняются.