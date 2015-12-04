Берлин, 4 декабря, 2015, 16:03 — ИА Регнум. Правительство Германии одобрило слияние двух ведущих производителей бронированных боевых машин в Европе, сообщает Associated Press.

Daniel Steger AMX-56 Leclerc

По словам представителя Минэкономики Германии Адриана Тошева, руководство страны одобрило слияние французской государственной компании Nexter, которая производит танки «Леклерк», и частной немецкой компании KMW, производителя танков «Леопард» 1 и 2.

Как отмечают эксперты, благодаря слиянию с компанией Nexter KMW сможет обойти ограничения на экспорт вооружений в такие страны, как Саудовская Аравия.

По прогнозам, новая компания будет иметь ежегодный доход около €2 млрд ($2,2 млрд) и создаст 6 тыс. новых рабочих мест.