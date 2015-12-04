Тбилиси, 4 декабря, 2015, 15:53 — ИА Регнум. В последние годы на международных энергетических рынках отмечаются значительные изменения, растет спрос на энергоресурсы, и в этих условиях самым большим вызовом является растущая зависимость от энергоресурсов, что может создать угрозу мировой экономической ситуации и безопасности каждой страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 26-й конференции Европейской энергетической хартии, которая проходит 4 декабря в Тбилиси.

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По его словам, Грузия как председатель Энергетической хартии выступила с инициативой углубления регионального сотрудничества в сфере торговли электроэнергией. Премьер назвал успешные примеры регионального сотрудничества, каковыми, по его оценке, являются проекты нефтепроводов Баку-Тбилиси-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказского газопровода. В настоящее время осуществляется не менее важный проект расширения системы Южнокавказского газопровода.

Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия вместе с другими партнерскими странами выполняет важную функцию в процессе диверсификации поставок энергоресурсов Евросоюзу.

«Мы участвуем в «Ашхабадской декларации», приветствуем строительство Транскаспийского трубопровода, участвуем в созданной по инициативе ЕС для этого проекта рабочей группе. Не менее важным мы считаем осуществление таких транзитных проектов, как «Евро-Азиатский нефтяной транспортный коридор» (EAOTC), Интерконнектор поставок сжиженного газа Азербайджан-Грузия-Румыния (AGRI LNG) и «Белый поток», — заявил Гарибашвили.