Екатеринбург, 4 декабря, 2015, 15:53 — ИА Регнум. По данным диспетчерской службы ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», за прошедшие сутки на региональные дороги было высыпано более 12 000 тонн противогололёдных материалов. Последствия снегопада устраняли 552 единицы снегоуборочной техники: 337 комбинированных дорожных машин (КДМ), 74 автомобиля с отвалом, 101 автогрейдер и 40 единиц другой техники. Отметим, что обычно на региональные автодороги в зимний период выходит от 250 до 300 единиц техники в день.

Трамвай в снежном «канале». 1928

В частности, на Серовском тракте с начала снегопада, подрядными организациями осуществлялись работы по ликвидации последствий непогоды при помощи 75 единиц снегоуборочной техники: 47 КДМ, 16 автогрейдеров, девять автомобилей с отвалом и три МТЗ. А на участке автодороги от Верхней Пышмы до Невьянска при норме в 12 единиц снегоуборочной техники работало 16 машин: 13 КДМ, два автогрейдера и один автомобиль с отвалом.

В Управлении автодорог отмечают, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий в период непогоды становятся несоответствие скорости транспортных средств условиям движения, особенно — на опасных участках автодорог. В соответствии с п.10.1 правил дорожного движения водитель должен вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований ПДД.

Для своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий на региональных автомобильных дорогах Управлением автомобильных дорог размещены 32 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог, и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части. Посты, учитывая прогноз погоды на ближайшие 48 часов, оценивают состояние покрытия, каждые двадцать минут используя фотофиксацию участка автодороги, на котором установлены.

Диспетчерская служба Управления автодорог (тел. (343) 262−50−65), в круглосуточном режиме осуществляет контроль за состоянием трасс, в том числе, с помощью автоматизированной навигационной системы. Кроме того, диспетчеры взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями, аккумулирует все поступающие от организаций, и граждан замечания о плохо расчищенных от снега автодорогах и организует их оперативное устранение.

В ведении Управления автодорог находится 1 106 дорог общего пользования регионального значения общей протяженностью более 11 тысяч километров. Содержанием сети автодорог и искусственных сооружений на них занимаются восемь подрядных организаций Управления автодорог. В соответствии с заключенными госконтрактами подрядчики обязаны содержать региональные автодороги в состоянии, не ниже допустимого уровня, отвечающего требованиям безопасности дорожного движения.

Всего у подрядных организаций имеется в наличии 1023 единицы снегоуборочной техники. В случае чрезвычайно обильных снегопадов для очистки региональных автодорог в нормативные сроки подрядные организации в рамках заключенных госконтрактов обязаны привлекать необходимую технику со «стороны», также при необходимости предусмотрен двусменный режим работы дорожников.

Согласно нормативно-техническим требованиям РФ гололед должен быть убран с поверхности дорог в срок от четырёх до шести часов с момента его обнаружения. За такой же срок с момента окончания снегопада или метели должна пройти очистка автомобильных дорог от снега.