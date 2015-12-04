В Санкт-Петербурге покажут фильмы всемирного наследия ЮНЕСКО
Санкт-Петербург, 4 декабря, 2015, 15:33 — ИА Регнум. 5 декабря в Санкт-Петербурге откроется Фестиваль фильмов ЮНЕСКО. В киноцентре «Ленфильм» вниманию зрителей будут представлены работы легендарных режиссёров Альфреда Хичкока, Микеланджело Антониони, Александра Довженко, Виктора Флеминга и Карла Теодора Дрейера: пять фильмов из списка «Особо охраняемых объектов всемирного культурного наследия». Перечень был составлен ЮНЕСКО двадцать лет назад к дате 100-летнего юбилея кино.
Фестиваль фильмов пройдёт под эгидой IV Международного культурного форума, который 14 декабря откроется в Санкт-Петербурге и приурочен к 70-летию ЮНЕСКО.
Читайте также: Президент России посетит Культурный форум в Петербурге
Фестиваль откроет российская премьера отреставрированной версии классического приключенческого фэнтези Виктора Флеминга «Волшебник страны ОЗ».
В программу вошли:
- фантастическая драма «Слово» Карла Теодора Дрейера1955 года;
- детектив «Приключение» Микеланджело Антониони, 1959;
а также немое кино:
- «Земля» Александра Довженко 1930 года, российская отреставрированная версия. Живое музыкальное сопровождение к фильму создадут джазовые музыканты Вячеслав Гайворонский и Николай Судник;
- «Жилец» Альфреда Хичкока, 1927, российская отреставрированная версия в сопровождении композитора и контрабасиста Владимира Волкова.
Читайте также: Сюрреалистическая ретроспектива: Девид Линч в Петербурге