Санкт-Петербург, 4 декабря, 2015, 15:33 — ИА Регнум. 5 декабря в Санкт-Петербурге откроется Фестиваль фильмов ЮНЕСКО. В киноцентре «Ленфильм» вниманию зрителей будут представлены работы легендарных режиссёров Альфреда Хичкока, Микеланджело Антониони, Александра Довженко, Виктора Флеминга и Карла Теодора Дрейера: пять фильмов из списка «Особо охраняемых объектов всемирного культурного наследия». Перечень был составлен ЮНЕСКО двадцать лет назад к дате 100-летнего юбилея кино.

Цитата из к/ф «Земля». Реж. А. Довженко. 1930. СССР Земля

Фестиваль фильмов пройдёт под эгидой IV Международного культурного форума, который 14 декабря откроется в Санкт-Петербурге и приурочен к 70-летию ЮНЕСКО.

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Фестиваль откроет российская премьера отреставрированной версии классического приключенческого фэнтези Виктора Флеминга «Волшебник страны ОЗ».

В программу вошли:

фантастическая драма «Слово» Карла Теодора Дрейера1955 года;

Карла Теодора Дрейера1955 года; детектив «Приключение» Микеланджело Антониони, 1959;

а также немое кино:

«Земля» Александра Довженко 1930 года, российская отреставрированная версия. Живое музыкальное сопровождение к фильму создадут джазовые музыканты Вячеслав Гайворонский и Николай Судник ;

Александра Довженко 1930 года, российская отреставрированная версия. Живое музыкальное сопровождение к фильму создадут джазовые музыканты и ; «Жилец» Альфреда Хичкока, 1927, российская отреставрированная версия в сопровождении композитора и контрабасиста Владимира Волкова .

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