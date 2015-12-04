Тамбов, 4 декабря, 2015, 15:31 — ИА Регнум. Жители бульвара Энтузиастов в Тамбове вновь остались без горячей воды и тепла. Как сообщает портал «ОнлайнТамбов», на бульваре произошел прорыв тепломагистрали.

yaplakal.com Теплотрасса

Сколько именно домов осталось без отопления, неизвестно. Сейчас на участке идут ремонтные работы. Сотрудники коммунальных служб обещают, что тепло вернется в дома к вечеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторая авария в северном районе за неделю. Так, 1 декабря на бульваре Энтузиастов произошла авария не теплотрассе. Тогда из-за прорыва сети проезжая часть оказалась залитой кипятком. Несколько десятков домов не отапливались с утра до вечера.

Об изношенности коммунальных сетей в северном районе говорили в октябре, когда этот фактор сыграл немалую роль в сложном вхождении города в отопительный сезон.

«К сожалению, ситуация осложняется тем, что на одних и тех же сетевых районах два и более порывов — это не говорит о том, что мы не работаем. Например, 29 теплопунктов — у нас уже четыре порыва. То есть мы устраняем порыв, запускаем, происходит новый порыв, и мы снова приступаем к его ликвидации. Изношенность сетей налицо», — объяснял в октябре этого года отсутствие тепла в тамбовских домах генеральный директор МУП «ТИС» Юрий Дубровик.

Заместитель председателя жилищного комитета городской администрации Константин Шульгин тогда предупреждал о том, что очень холодная зима также может привести к порывам на магистральных сетях, даже несмотря на проведение профилактических работ.