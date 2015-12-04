На севере Тамбова второй раз за неделю произошла авария на теплотрассе
Тамбов, 4 декабря, 2015, 15:31 — ИА Регнум. Жители бульвара Энтузиастов в Тамбове вновь остались без горячей воды и тепла. Как сообщает портал «ОнлайнТамбов», на бульваре произошел прорыв тепломагистрали.
Сколько именно домов осталось без отопления, неизвестно. Сейчас на участке идут ремонтные работы. Сотрудники коммунальных служб обещают, что тепло вернется в дома к вечеру.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторая авария в северном районе за неделю. Так, 1 декабря на бульваре Энтузиастов произошла авария не теплотрассе. Тогда из-за прорыва сети проезжая часть оказалась залитой кипятком. Несколько десятков домов не отапливались с утра до вечера.
Об изношенности коммунальных сетей в северном районе говорили в октябре, когда этот фактор сыграл немалую роль в сложном вхождении города в отопительный сезон.
«К сожалению, ситуация осложняется тем, что на одних и тех же сетевых районах два и более порывов — это не говорит о том, что мы не работаем. Например, 29 теплопунктов — у нас уже четыре порыва. То есть мы устраняем порыв, запускаем, происходит новый порыв, и мы снова приступаем к его ликвидации. Изношенность сетей налицо», — объяснял в октябре этого года отсутствие тепла в тамбовских домах генеральный директор МУП «ТИС» Юрий Дубровик.
Заместитель председателя жилищного комитета городской администрации Константин Шульгин тогда предупреждал о том, что очень холодная зима также может привести к порывам на магистральных сетях, даже несмотря на проведение профилактических работ.