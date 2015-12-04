Вашингтон, 4 декабря, 2015, 15:20 — ИА Регнум. Прямые трансляции на Facebook станут доступны всем пользователям. О расширении возможности соцети сообщил портал Dailydot.

ИА REGNUM «Прибытие поезда» на Facebook

Ранее функцией Live Video, позволяющей осуществлять прямые трансляции, могли пользоваться лишь VIP-пользователи Facebook. Теперь круг расширен.

Напомним, что Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.

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