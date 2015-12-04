Лондон, 4 декабря, 2015, 15:17 — ИА Регнум. Британский астронавт Тим Пик попытается стать первым человеком, который пробежал марафонскую дистанцию в космосе, сообщает Associated Press.

NASA Беговая дорожка на МКС

Гражданин Великобритании намеревается в следующем году пробежать марафон на беговой дорожке во время 173-дневной миссии на Международную космическую станцию (МКС).

Для этого он использует беговую дорожку и специальную упряжь, которая нужна для создания бегуну на орбите земных условий. Также перед глазами астронавта будет большой экран, на котором он увидит запись маршрута Лондонского марафона.

По словам Пика, Лондонский марафон, в котором ежегодно принимают тысячи человек, — это событие планетарного масштаба, поэтому он хочет сделать из него событие межпланетарного масштаба.