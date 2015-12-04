Симферополь, 4 декабря, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Никого из руководства Украины в Крыму не ждут. Об этом 4 декабря на внеочередном пленарном заседании третьей сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва заявил Глава высшего законодательного органа Республики Владимир Константинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета.

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«Они (представители украинской власти — прим. ИА REGNUM) заявили, что украинская сторона подала в Крым электроэнергию. Какова мораль этих людей и есть ли она вообще — вызывает вопрос. Обидно за простых украинцев, которые даже не проявили элементарного сочувствия и поддержки по отношению к крымчанам, всем тем, кто честно трудился и платил налоги в украинскую казну. Никакого сочувствия к нашей беде мы от них не ощутили», — завил Константинов.

По его словам, крымчане никогда не забудут «страдания стариков, наименее социально незащищенных категорий граждан, детей, которые пропускали занятия, мерзли в своих домах, детских садах, школах. Мы никогда этого не забудем. Я абсолютно убежден, и наши дети этого никогда не забудут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение полутора недель, с 22 ноября, российский полуостров оказался в энергетической блокаде — Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым. Полуостров жил в режиме ЧС: использовались лишь те мощности, которые генерировались самостоятельно — а это около трети от потребности, были задействованы генераторы энергии, которые поставлялись с «материковой» части России. 2 декабря была запущена первая нитка энергомоста из Краснодарского края — по данным на утро 4 декабря регион получал около 800 МВт из тысячи необходимых.

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, в Крыму уже появились шутки по поводу энергодефицита: жителей Крыма теперь называют «мегаватниками». «Я сам слышал от людей, когда они заговариваются в очередях и просят 200 ватт колбасы, потому что в ваттах и мегаваттах в Крыму разбираются теперь абсолютно все», — рассказал на заседании Госсовета Константинов.