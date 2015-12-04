Чебоксары, 4 декабря, 2015, 15:13 — ИА Регнум. Вопросы штатной численности государственных служащих неожиданно сплотили единороссов и оппозицию в парламенте Чувашии. Депутаты категорически отказались поддержать рекомендации о сокращении служащих в госструктурах, которые даны в указе главы Чувашии Михаила Игнатьева, отметив при этом лицемерие самой власти: вопреки указу и публичным заявлениям первых лиц региона о 10-процентном сокращении, в администрации главы Чувашии численность чиновников после выборов возросла… на 12 человек. Депутаты восстали: из 40 проголосовавших только двое поддержали оптимизацию аппарата Госсовета, а фактически — Михаила Игнатьева и его указ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru На сессии Госсовета. Фото пресс-службы парламента

Расходы на содержание госструктур стали одной из главных тем на последней сессии. При обсуждении бюджета выяснилось, что в администрации главы Чувашии в кризис прибавилось 12 человек. Об этом заявила министр финансов Светлана Енилина, отвечая на вопрос лидера фракции справороссов Игоря Молякова. И это вопреки всем заявлениям власти о 10-центном сокращении чиновничества и соответствующего указа Михаила Игнатьева. Справоросс также обратил внимание на то, что «на содержание чиновничьего аппарата расходы увеличиваются на 7,8%, в то время как по всем статьям уменьшаются».

«Люди гуляют (после выборов), им хорошо, они расслабились и набрали лишних людей себе», — иронично заметил справоросс, отметив, что пытался выяснить численность штата. «108 человек в администрации, посчитал. Причем для меня огромный секрет, чем они занимаются, что они делают», — сказал Игорь Моляков.

Продолжая расходную тему, справоросс также с удивлением отметил, что траты на содержание регионального фонда капитального ремонта составляют 27,47 млн рублей. Светлана Енилина пояснила, что наибольшую долю составляют расходы «на прочие работы» — по распечатке и доставке договоров, квитанций (18 млн рублей), на оплату труда выделяется 6,6 млн рублей. В фонде капремонта трудятся 22 человека. «Ничего себе, зачем мы содержим такой фонд?», — присвистнул поражённый Игорь Моляков.

Наиболее любопытные дискуссии развернулись вокруг содержание аппарата Госсовета Чувашии и его численности. Расходы на эти цели на 2016 год составят порядка 53,56 млн рублей, что на 935 тыс. меньше к уровню 2015 года. При этом в 2015 года траты были дважды оптимизированы: с 67,5 млн рублей до 65 млн рублей. Глава аппарата Анатолий Ухтияров сообщил, что «отклонение в сторону уменьшения предусмотрено за счёт расходов на приобретение оргтехники и транспортных услуг», которые теперь будут оплачиваться, минуя счёт Госсовета. Докладчик с грустью выразил надежду на то, что этих средств будет достаточно «для эффективной полноценной работы» — надежда не оставили и депутатов, проголосовавших единодушно.

Бунт в стенах парламента поднялся при обсуждении штатной численности аппарата Госсовета: был вынесен на рассмотрение документ о сокращении служащих в 2015—2016 годах с 47 человек до 43. При этом число сотрудников аппарата не менялось последние 20 лет.

Спикер Юрий Попов во вступительном слове напомнил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об оптимизации числа чиновников: «Во втором пункте данного указа рекомендовано иным органам власти рассмотреть вопрос об оптимизации численности своих сотрудников». Председатель парламента предложил сделать то же самое в отношении аппарата.

В свою очередь, Анатолий Ухтияров заметил, что сокращение аппарата «может привести к снижению качества работы в целом парламента, затруднит подготовку в принятии законопроектов». «Желательно сохранить и отклонить», — неуверенно сказала Ухтияров, зачитав длинный перечень обязанностей сотрудников и подчеркнув резкий рост принимаемых законов: если в первом созыве было принято 100, то в нынешнем (пятом) — 370. По его словам, в Чувашии на одного депутата «перепадает» один госслужащий. Аналогичное соотношение — в парламентах Башкирии, Мордовии Марий Эл, Кировской, Пензенской областях, «но уровень зарплаты в разы выше, чем в Чувашии».

Экс-банкир Вячеслав Александров предложил оптимизировать технический состав — например, функции по уборке помещений передать администрации главы Чувашии. «Ваше предложение заслуживает внимание, но вряд ли это будет принято администрацией главы», — скис Ухтияров.

Инициативу взяла оппозиция. «А чего это, собственно, глава республики влезает во внутренние дела Государственного совета: указы издает, чего-то там рекомендует?», — недоумевал Игорь Моляков, предложив не сокращать аппарат, а увеличить. Окинув зал, он подчеркнул, что на момент обсуждения данного вопроса «представителя главы республики уже нет, все ушли»: «Никому мы не нужны. Это свидетельствует об отношении к нашему законодательному органу».

Его поддержал Андрей Кулагин, высказав мнение, что «у нас уже все оптимизировано», и предложив «сделать подарок хотя бы для следующего созыва» в виде помощников для фракций. «Где штат вырос, там нужно провести оптимизацию», — кинул камень депутат в сторону администрации главы. «Начинать надо с себя», — подхватил риторику коммунист Виктор Ильин, подчеркнув, что парламент «не лезет» в структуру администрации главы.

Единоросс Валерий Филимонов пытался остудить коллег, высказав мнение, что «критика пошла не в ту сторону»: «Если хотим уважительного отношения к Госсовету, должны и себя уважать, и другие ветви власти». И поддержал предыдущих выступающих в том, что аппарат парламента работает «очень профессионально». «Фракционного решения нет, каждый индивидуально решает», — заметил единоросс, предложив «поддержать Ухтиярова».

«Мы сказали, как сказали, но ты вот как ты говоришь — так говоришь», — витиевато с места оценил Ильин речь Филимонова, зал прыснул со смеха и проголосовал против сокращения штата: 37 депутатов были против оптимизации, двое — «за», ещё один человек воздержали.

«Аппарат сидит тихо-тихо и улыбается», — сказал Юрий Попов, закрыв сессию.

Отметим, что в комментариях местным СМИ руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев сказал, что депутаты забыли о новых двух должностях вице-премьеров и предположил, что они одумаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, настоящим вызовом в чувашской программе «антикризисных мер» стало появление двух новых членов правительства в ранге вице-премьеров, без портфелей (без финансово-распорядительных функций), зато с кабинетом (и, вероятно, хоть одним помощником) и соответствующей статусу зарплатой. Напомним, согласно декларациям членов правительства за 2014 год, в среднем зарплата министра в ранге вице-премьера составляла около 175 тыс. рублей, у кого-то больше — в зависимости от стажа чиновничьей службы. Таким образом, можно предположить, что бюджетные траты на содержание нынешних вице-премьеров-«кураторов» могут составить 3,8 млн рублей ежегодно.

Читайте также: Антикризисные меры по-чувашски