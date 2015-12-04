Москва, 4 декабря, 2015, 15:14 — ИА Регнум. Три главных тренда 2015 г. для консолидированных бюджетов реги­онов — заметный рост доходов, замедление роста расходов, незна­чительный рост долга и улучшение его структуры. Динамика дохо­дов консолидированных бюджетов регионов в 2015 г. (данные за ян­варь-сентябрь) улучшилась по сравнению с динамикой 2013−2014 гг., несмотря на экономический спад. Хотя заметны существенные ре­гиональные различия: в большинстве регионов доходы упали, в ряде других — существенно выросли. Таково мнение эксперта, главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич.

vk.com Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич

«Несмотря на экономический спад, динамика доходов консолидиро­ванных бюджетов регионов в январе-сентябре 2015 г. улучшилась по сравнению с динамикой в аналогичные периоды 2013−2014 гг. Доходы за три квартала 2015 г. выросли на 8% по сравнению с тем же периодом 2014 г. благодаря увеличению поступлений налога на прибыль (на 14%, без учета Сахалина — на 10%) и налога на имущество (на 15%). Но этот рост может оказаться нестабильным или негативно влияющим на бюд­жеты регионов. Дело в том, что значительный рост поступлений налога на прибыль во многом обусловлен сильной девальвацией рубля в конце 2014 г. (крупные компании-экспортеры получают доходы в валюте, к концу года они накопили большие валютные остатки на счетах, с которых взимался налог на прибыль с учетом курсовой разницы). Этот налог рассчитывается по базе предыдущих периодов (бо­лее благополучного 2014 г.), поэтому многие крупные компании пере­платили его в 2015 г., и бюджетам придется возвращать переплату. Рост поступлений налога на имущество обусловлен повышением ставок, что привело к усилению налоговой нагрузки на бизнес в условиях кризиса.

Значительно медленнее росли поступления главного налога для пода­вляющего большинства регионов — на доходы физических лиц (на 5%), а также трансфертов (менее чем на 2%, без учета Крыма — на 4%). Динамика в целом по бюджетам регионов не отражает сильных ре­гиональных различий: в 23 регионах доходы сократились, а в 5 регионах выросли очень существенно — на 20−54%.

Долг регионов и муниципалитетов с января до начала ноября 2015 г. рос медленнее по сравнению с 2013—2014 гг. и увеличился лишь на 5%. Максимальные темпы роста долга отмечались в октябре из-за сокраще­ния трансфертов регионам и возросших расходных обязательств.

Динамика в целом за год может быть ху­же, так как рост долга обычно уско­ряется в ноябре-декабре. Структура долга улучшилась благодаря воз­росшей федеральной поддержке в виде дополнительных бюджетных кредитов Минфина России: доля наиболее дорогих в обслуживании кредитов коммерческих банков со­кратилась до 38% и сравнялась с до­лей бюджетных кредитов. Для срав­нения, в начале 2015 г. пропорция была более проблемной для реги­онов 44 и 31% соответственно. Хотя бюджетные кредиты Минфина Рос­сии позволяют смягчить нагрузку на регионы, системно проблему долга они не решают.

Расходы консолидированных бюджетов увеличились только на 4%, что связано с усилением ответственности регионов в бюджетной поли­тике. Какими были ее приоритеты в 2015 г. На первый взгляд, менее яв­ными стали социальные приоритеты, доминировавшие в предыдущие годы. В отличие от двух предыдущих лет, расходы на национальную эко­номику росли быстрее социальных расходов .

Однако это следствие политики одного региона с огромным бюд­жетом — Москвы, которая резко нарастила расходы на национальную экономику (на 26%), в основном на транспорт и дорожное строитель­ство. Без учета столицы динамика расходов на национальную экономи­ку вдвое ниже (5%) и сопоставима с общим ростом расходов бюджетов, а в 33 регионах эти расходы сократились. Расходы на ЖКХ снизились в 50 регионах, но основная экономия достигнута также за счет Москвы (сокращение на 8%) и Санкт-Петербурга (на 21%), причем суммарно на два федеральных города приходится более трети всех расходов бюджетов регионов на эти цели. Значительный рост расходов на ЖКХ в 15 регионах (на 30−230%) обусловлен оплатой накопившейся задолженности постав­щикам услуг (организациям газо-, водо — и электроснабжения) под угро­зой отключения. Таким образом, нельзя утверждать, что приоритетность социальных расходов явно снизилась.

Приоритетные статьи социальных расходов различались в послед­ние годы: в кризис 2009—2010 гг. опережающими темпами росли рас­ходы на социальную защиту населения; в 2012—2013 гг. — расходы на образование и здравоохранение для выполнения указов президента, в 2014 г. — согласно тем же указам на культуру. По данным за три кварта­ла 2015 г. различия в динамике отдельных видов социальных расходов сгладились. Несколько быстрее росли расходы на социальную политику и здравоохранение при минимальном росте расходов на культуру. Но это общая картина. Анализ динамики социальных расходов показывает сильную дифференциацию и по отдельным статьям, и по регионам.

Рост расходов на образование за три квартала 2015 г. (5%) сохранился на уровне 2014 г., но более заметными стали различия в динамике по отдельным статьям. Больше всего выросли расходы на дошкольное образование (13%), поскольку регионы должны выполнять программу стро­ительства детских садов, несмотря на начавшееся снижение рождаемо­сти, обусловленное особенностями российской возрастной пирамиды.

Рост финансирования общего обра­зования был минимальным (2%) из — за продолжающейся оптимизации сети школ. Расходы на среднее про­фессиональное образование, кото­рое относится к компетенции регио­нов, снизились на 0,3%, сокращается и число учащихся, и сеть учреждений среднего профессионального обра­зования.

Расходы на здравоохранение распределяются между бюджетами регионов и территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В 2015 г. доля ТФОМС впервые превысила поло­вину всех расходов (51%). С учетом ТФОМС расходы на здравоохранение выросли значительно — на 11,6%.

Структура расходов бюджетов регионов на здравоохранение стала наименее прозрачной среди всех видов социальных расходов: 2/3 со­ставляют так называемые «прочие расходы в области здравоохране­ния», к которым относятся межбюджетныетрансферты, социальное обе­спечение и иные выплаты населению и др. Именно эти расходы растут быстрее всего, в отличие от финансирования из бюджета стационарной и амбулаторной медицинской помощи, которое сократилось на 5−10% вследствие оптимизации сети учреждений или перевода части из них в статус автономных некоммерческих. В суммарных расходах бюджетов и ТФОМС «прочие расходы в области здравоохранения» достигают 84%, это в основном страховые выплаты населению, а также трансферты му­ниципальным бюджетам. Централизация финансирования здравоохра­нения на уровне регионального бюджета с трансфертами муниципали­тетам и рост финансирования из ТФОМС привели к тому, что бюджетная статистика финансирования здравоохранения в регионах теперь мало что показывает.

Расходы на социальную защиту населения (статья «социальная по­литика») выросли за три квартала 2015 г. на 6,8%, но все же их рост от­ставал от динамики 2014 г. (7,8% в целом за год без учета Крыма). В сред­нем по регионам более 70% расходов на соцзащиту составляет выплата пособий населению. В предыдущие годы динамика расходов на соци­альную защиту в целом и на пособия почти не различалась, но в 2015 г. расходы на пособия росли медленнее (2,8%). Основная причина — по­литика Москвы, которая сократила расходы на выплату пособий на 10%. Без учета столицы динамика расходов на пособия населению почти та­кая же (5,5%), как и всех расходов на социальную защиту.

Сводные данные не отражают разнообразие политики регионов в сфере социальных расходов. Как и в предыдущие годы, региональная динамики по основным видам социальных расходов крайне пестрая. В целом расходы сократили 13 регионов (без учета Крыма), наиболее сильно — Амурская область (-13%), Еврейская автономная область (-11%), Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО и Чеченская республика (-7−8%). Чаще всего по причине снижения доходов их бюджетов, в ряде случаев — давление большого долга региона.

В 2015 г. процесс оптимизации социальных расходов стал более мас­штабным по территориальному охвату, хотя и не по всем статьям расхо­дов. Лидер оптимизации — образование. Если в целом за 2014 г. расходы на него сократили 9 регионов, то в январе-сентябре 2015 г. — 32 регио­на. Больше всего снизились расходы на образование в Амурской (-13%), Псковской (-9%) областях, а также в Республиках Калмыкия и Чечня (-7%), где численность школьников растет. Самый значительный рост расходов на образование зафиксирован в Москве (на 16%) за счет поч­ти 3-кратного увеличения финансирования дошкольного образования, в основном на строительство детских садов. Высокие темпы роста рас­ходов на образование (11−13%) отмечены у регионов с разной степенью бюджетной обеспеченности: Ленинградская область и Республика Яку­тия — с благополучной бюджетной ситуацией, Республика Мордовия — с огромным долгом, дефицитом бюджета и снижением его доходов, вы­сокодотационный Камчатский край.

Расходы бюджета на здравоохранение в январе-сентябре 2015 г. сократили 15 регионов, наиболее сильно — Республика Адыгея (-12%), Амурская область (-10%), Москва, Бурятия и Свердловская область (-7−8%). Однако в 2014 г. было вдвое больше регионов с отрицатель­ной динамикой расходов бюджетов на эти цели. Рассматривать только бюджетные расходы некорректно, следует учитывать и расходы ТФОМС.

Суммарно они выросли во всех регионах, особенно значительно — в ре­спубликах Ингушетия (43%), Карелия, Калмыкия, Якутия, Чечня, Алтай, в Камчатском крае и Ульяновской области (19−23%). Чаще всего значи­тельный рост связан с финансированием из бюджета строительства ме­дицинских учреждений. В Москве, Пермском крае и Бурятии рост расхо­дов был минимальным — на 1%, в Тюменской области (2%).

Расходы на социальную политику сократили только 10 регионов, как и в 2014 г., при этом в половине из них сильное сокращение обусловлено завершением социальных выплат пострадавшим от наводнений (Ев­рейская автономная область, Республика Алтай, Амурская область, Ха­баровский и Алтайский края). Реальным лидером сокращения в 2015 г. стала Ингушетия (-18%), в которой в 2014 г. был неадекватно высокий рост расходов на пособия населению. Значительный рост расходов на социальную политику и особенно на пособия населению в сентябре 2014 г.

2015 год чаще всего связан с проведением многочисленных региональных выборов. «Чемпионом» роста стала Брянская область (66%), за ней сле­дуют Тульская, Орловская, Курская и Ленинградская области, Республи­ка Хакасия (21−27%), несмотря на то что у большинства этих регионов большие долги и дефицит бюджета. Позволить себе значительный рост расходов на социальную политику может только один сверхбогатый ре­гион — Сахалин (27%)», — .представила данные анализа динамики социаль­ных расходов регионов России Зубаревич.

«Долг регионов и муниципалитетов рос медленнее, чем в 2013—2014 гг., увеличившись с января до начала ноября 2015 г. только на 5%. Расходы консолидированных бюджетов выросли только на 4%, что связано с усилением ответственности регионов в бюджетной политике. Однако анализ динамики социаль­ных расходов показывает сильную дифференциацию и по отдельным статьям, и по регионам. Среди очевидных проблем — непрозрачность структуры расходов бюджетов регионов на здравоохранение», — резюмировал эксперт.