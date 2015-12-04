Тбилиси, 4 декабря, 2015, 15:07 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и действующий губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 4 декабря, на официальном интернет-ресурсе действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

«Михаил Саакашвили, рожденный 21 декабря 1967 г, наряду с другими гражданами Грузии, приобретшими гражданство других стран, лишен гражданства Грузии», — говорится в сообщении.

Ранее министерство юстиции Грузии объявило о начале производства по делу о лишении Саакашвили грузинского гражданства. Основанием для начала производства стало полученное от украинской стороны официальное подтверждение того, что Саакашвили присвоено гражданство Украины.

3 ноября экс-президенту Грузии было вручено официальное письмо об основаниях лишения его гражданства и у него был месячный срок, чтобы ответить на это письмо и выразить свою позицию по данному вопросу. Так как Саакашвили на письмо минюста не ответил, 3 декабря заключение министерства по вопросу лишения Саакашвили гражданства было передано в администрацию президента Грузии.