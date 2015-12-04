Москва, 5 декабря, 2015, 00:50 — ИА Регнум. В минувший четверг, 3 декабря, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян рассказал о том, что лежит в основе послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

eot.su Сергей Кургинян — политолог и лидер движения «Суть времени»

Во-первых, по мнению эксперта, в основе — единство. Не унификация, когда все ходят строем, а единство взглядов и целей, причем зависит оно от народа:

«Ведь разные народы с разными традициями. Одно дело — православная традиция, соборность и симфония. Другое дело — протестантская традиция. Мы же уважаем эту традицию, понимаем степень её индивидуализма. Поймите степень нашего коллективизма».

Третий аспект, который, по словам Кургиняна, затронул президент во время своего послания — консенсус: «Жириновский и Зюганов очень спорят, но по каким-то основным вопросам он есть». Также в России есть и люди «касьяновского типа», приемлющие глобализацию.

«Для нас есть глобики, то есть люди, присягнувшие глобальному государству, и есть граждане, которые существуют здесь. Они могут мыслить по-разному», — отметил политолог.

Кургинян назвал Владимира Путина «страшно осторожным политиком». Это мнение поддержал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»), приведя в пример турецкий эпизод.

В конце своей речи лидер движения «Суть времени» обратил внимание на то, что нельзя использовать системы, годные для критических ситуаций, вне критических, и, наоборот:

«Советский Союз дал отпор фашизму, разгромил его на основании определённой модели, исторически многим обусловленной. Конечно, сразу после этого надо было освобождать частную собственность, надо было делать определённые вещи, надо было двигаться в китайскую сторону. Но если снова окажется, что ситуация действительно возникнет критическая, народ будет собран вот так. И никаких расхождений между партиями по базовым вопросам не будет. Все гражданские партии окажутся едины».

Читайте также: «Мы — первостатейная военно-техническая держава» — Кургинян