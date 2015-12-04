Уфа, 4 декабря, 2015, 14:56 — ИА Регнум. В Патриарших покоях Грановитой палаты Кремля 3 декабря состоялась встреча главы Башкирии Рустэма Хамитова и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на которой прозвучала тема необходимости восстановления православных храмов в Башкирии. Как считают опрошенные ИА REGNUM жители Башкирии, ожидающийся летом 2016 года визит патриарха Кирилла в республику позволит активизировать процесс восстановления православных храмов, многие из которых являются памятниками истории.

glavarb.ru Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Башкирии Рустэма Хамитова

«Мы работаем хорошо. У нас нет никаких противоречий, конфликтов, — заявил Рустэм Хамитов во время беседы. — Мы помогаем друг другу духовно и материально, конечно, тоже, потому что надо восстанавливать храмы, соборы».

Руководитель республики сообщил о завершении ремонтно-реставрационных работ в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе, а также пригласил патриарха Кирилла посетить Башкирию. Патриарх принял это приглашение. Как ожидается, визит состоится летом 2016 года.

Как пояснили в Уфимской епархии, это будет первосвятительский визит патриарха в регион — до сих пор своими посещениями Башкирию главы РПЦ не удостаивали. «Первосвятительский визит стал возможен после того, как при новокафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе появились Патриаршие покои, а до этого патриарха просто негде было принять согласно его сану», — отметили в епархии.

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Жители республики в связи с ожидаемым визитом выразили свои надежды на устранение диспропорций, существовавших при возведении мечетей и храмов. «Православных в республике около 40%, а храмов строится в разы меньше, чем мечетей, — считает краевед Андрей Словохотов. — В 2013 году, по данным руководителя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Вячеслава Пяткова, в Башкирии возвели 46 мечетей и только три православных храма, к началу 2014 года строилось еще 139 мечетей и 34 православных храма».

Всего на территории региона действуют более тысячи мечетей, около 265 православных церквей и молитвенных домов и 38 культовых зданий иных религий и конфессий.

По словам верующих, на протяжении многих лет в Башкирии особую остроту имеет вопрос восстановление разрушенных и разрушающихся храмов, многие из которых признаны памятниками истории и культуры. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Соборе русских Башкирии принято решение обратиться с просьбой к правительству республики и руководству Уфимской митрополии рассмотреть вопрос разработки комплексной целевой программы по восстановлению православных храмов и изыскать на эту программу необходимые средства. Стоит отметить, что в начале ХХ века в Уфимской губернии насчитывалось более 730 православных и старообрядческих церквей, к концу 80-х годов прошлого века осталось около 110. Реставрация оставшихся церквей идет крайне медленно, деревянные церкви, являющиеся памятниками истории, рушатся на глазах (например, церковь в селе Карагаево Гафурийского района).

«Не менее плачевно обстоят дела в Караидельском районе, где до сих пор не начато восстановление ближайшей к райцентру старинной церкви в селе Байки, — поделилась жительница района Анастасия Михайлова. — Церковь уникальная, 1822 года постройки, в ней молился император Александр II, который был в этих местах проездом. С 2005 года полуразрушенная церковь передана верующим, и до сих пор из-за нехватки средств не начат ремонт».