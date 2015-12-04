Москва, 4 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года один из крупных государственных банков, входящий в топ-10 системообразующих банков России — ПАО «Россельхозбанк» — произведет реструктуризацию кредитной линии ООО «Московского комбината хлебопродуктов», застройщика ЖК «Царицыно». Как сообщает пресс-служба «ООО «Центр Новой Недвижимости», предполагается, что принятое решение позволит укрепить финансовое состояние застройщика, скорректировать распределение финансовой нагрузки и в целом положительно повлияет на реализацию проекта ЖК «Царицыно».

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Справка. ЖК «Царицыно» — это крупнейший проект комфорт-класса в пределах МКАД, занимающий площадь свыше 40 га. Он состоит из двух частей, в рамках которых предусмотрено строительство 26 монолитных жилых домов и всей необходимой для комфортного проживания инфраструктуры. Суммарный объем инвестиций в проект превышает 52 млрд руб.

В составе первой части ЖК «Царицыно» сдано 15 жилых корпусов, в которых представлено 5 560 квартир общей площадью 420 тыс. кв. м. Для удобства жителей под каждым корпусом расположен двухуровневый охраняемый подземный паркинг с постом для мойки автомобилей. Общая вместимость парковок составляет 7 030 машиномест.

Вторая часть проекта, строительство которой будет завершено в 2017 году, включает 11 жилых зданий на 3 815 квартир общей площадью порядка 500 тыс. кв. м. Здесь также предусмотрены подземные стоянки.

Комплекс представляет собой уникальное для сегмента комфорт-класса сочетание развитой инфраструктуры и природного окружения. Он расположен в экологически благополучном районе в пешей доступности от музея-заповедника Царицыно и Бирюлевского дендропарка. Инфраструктурная составляющая ЖК «Царицыно» включает четыре детских сада на 730 мест, два из которых уже находятся на балансе города и функционируют, две школы на 850 учеников каждая, первая из которых будет сдана в 2016 году, поликлиника на 750 посещений в смену, два торгово-развлекательных центра площадью 7 500 и 15 000 кв. м, а также многочисленные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения банков, аптеки, расположенные на первых этажах жилых зданий. Построен отдельно стоящий многоярусный гараж на 1 530 мест. Продажи квартир в первой части жилого комплекса уже завершены. Ведется реализация жилья во второй части проекта.