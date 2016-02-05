Астана, 4 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. В Казахстане решили создать национальный бренд «Ұлы Дала елі» («Страна Великой Степи»). Об этом объявили на первом форуме товаропроизводителей Казахстана, передает сайт Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» сегодня, 4 декабря.

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«Сегодня у нас по истечению результатов форума будет объявлено о создании большого национального бренда, который будет называться «Ұлы Дала елі», — заявил аместитель председателя правления Нацпалаты Нуржан Альтаев, который отметил, что нового звания удостоятся не все, а только «общепризнанные предприятия».

«Мы планируем, что в следующем году проведем большую работу по заявкам предприятий, аудит, и в год не более 4−5 предприятиям будем присваивать это звание», — сказал Альтаев.

В задачи бренда войдет и защита от импортных товаров, оформляемых как казахстанские, отметил он.

«В магазинах мы видим, что на продукцию импортного производства наклеивается этикетка «сделано в Казахстане». Но на самом деле мелкими буквами написано, что произведено в других странах — России и Белоруссии. Чтобы не допустить таких вещей, мы создаем национальный бренд «Ұлы дала елі», — цитирует Альтаева портал LS.

Схожий вопрос поднял и вице-премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев: «Белорусские производители молочной продукции свои пакеты оформляют, как казахстанские производители с казахскими названиями. Но мелким шрифтом написано «произведено в Беларуси». Но мы же не смотрим, что написано мелким шрифтом, видим, что на казахском написано, и покупаем. Мы еженедельно будем заседать, самое главное, чтобы вы нам подробно приносили и подсказывали, где у нас идет нарушение».

Отметим, что оформление продукции является актуальной темой не только для внутреннего рынка республики, но и в рамках ЕАЭС. В частности, этот момент был отражен в сообщении Минсельхоза Казахстана по поводу временного запрета на ввоз норвежской рыбы, введенного Россельхознадзором.

Тогда со ссылкой на нормативно-правовые документы ЕАЭС, ведомство сообщило, что в соответствии с ними, «продукция казахстанских предприятий, использующих для переработки на территории Республики Казахстан (РК) рыбу и рыбопродукцию норвежских предприятий, при выполнении определенных технологических операций считается продукцией, произведенной в РК, и соответственно не может быть ограничена к свободному перемещению между территориями государств-членов ЕАЭС».

Что касается нового анонсированного бренда, то председатель Нацпалаты Аблай Мырзахметов заявил, что палата должна «принять этот вызов» после того, как «глава государства бросил клич о том, что мы должны стать Страной Великой степи — Ұлы Дала елі».

Напомним, о том, что у Казахстана есть народное имя — «Ұлы Дала елі» («Страна Великой степи»), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на церемонии празднования 550-летия казахского ханства 11 сентября.

«Мы зажгли новый маяк в нашей истории, поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан — это «Ұлы Дала елі». Это страна великой преображенной степи, колыбель и дом всей многоэтнической нации родины. Именно такое народное имя нашей отчизны отражает настоящее, прошлое и будущее нашей родины», — заявил тогда президент.