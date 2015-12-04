Симферополь, 4 декабря, 2015, 14:52 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на внеочередном заседании парламента республики прокомментировал шутки, которые появились на полуострове в связи с энергодефицитом.

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По его словам, жителей Крыма теперь называют «мегаватниками». «Я сам слышал от людей, когда они заговариваются в очередях и просят 200 ватт колбасы, потому что в ваттах и мегаваттах в Крыму разбираются теперь абсолютно все», — добавил Константинов.

Прокомментировал он и детские имена, предложив, по аналогии с популярным в Крыму именем Света, имя для мальчиков — Генератор. «Будет очень хорошее имя — Генератор Иванович. Сокращенно Гера — совсем неплохо», — сказал спикер.