Москва, 4 декабря, 2015, 14:31 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы санкционировал арест нового фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в 2012 году — Дмитрия Бученкова, сообщает НТВ.

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В отношении Бученкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он останется под арестом до 2 февраля. Бученкову предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и нападении на сотрудника полиции.

Новый фигурант «болотного дела» был задержан вечером 2 декабря. Свою вину он не признает.