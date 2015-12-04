Москва, 4 декабря, 2015, 14:29 — ИА Регнум. Безвизовый режим на въезд в Турцию жителей России остаётся в силе. Об этом сообщили представители дипломатической миссии в московском посольстве Турции.

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Представитель дипмисии пояснил, что, несмотря на конфликтные отношения, возникшие между Анкарой и Москвой, Турция хорошо относится к народу России. «Турция не будет вводить визовый режим против граждан России, так как считает российский народ дружественным», — сообщили представители дипмиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что его страна не «встанет на колени» из-за российских экономических санкций.

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