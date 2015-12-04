Рязань, 4 декабря, 2015, 14:26 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывших руководителей УГИБДД Рязанской области вынес сегодня, 4 декабря, Советский районный суд Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

setwalls.ru Лишение свободы

Перед судом предстали бывший начальник УГИБДД Рязанской области Александр Алфосов, его бывший зам Валерий Вышинский и замачальника МРЭО УГИБДД Игорь Тесленко. Следствие обвиняло их в совершении 34 эпизодов преступлений по разным статьям — в том числе получение взятки и мошенничество.

Как сообщили в региональном управлении СУ СКР, дело было возбуждено в апреле 2012 года — Алфосов был задержан в своем служебном кабинете при получении взятки в 459 тыс. рублей через подчиненного. По данным следствия, руководство областного УГИБДД принуждало подчиненных осуществлять выдачу так называемых «красивых номеров», а также водительских удостоверений за денежное вознаграждение. Деньги получали также и от сотрудников УГИБДД — за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, взятки шли и от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности и выделение служебных автомобилей сопровождения при перевозке организацией крупногабаритного груза. Всего подсудимым вменялось незаконное получение денежных средств на общую сумму около двух миллионов рублей.

Кроме того, по данным следствия, в июле 2011 года Алфосов приобрел на свое имя диплом кандидата экономических наук, который представил в кадровую службу и центр финансового обеспечения УМВД России по Рязанской области для установления надбавки за ученую степень. Он же с января по апрель 2012 года организовал установку в трех служебных кабинетах руководства и приемной регионального УГИБДД комплекса аудио и видеорегистрации. Видеокамеры и микрофоны были скрытно установлены за потолочной плиткой и в корпусах датчиков пожарной сигнализации. Данный комплекс был предназначен для получения визуальной и акустической информации, которая поступала непосредственно на компьютер, установленный в кабинете Алфосова.

Судебное следствие по делу длилось год и три месяца. По ряду эпизодов гособвинитель смягчил обвинение — по семи эпизодам в отношении Алфосова и Вышинского было прекращено, а в отношении Вышинского — переквалифицировано.

Судом были исследованы все доказательства, допрошены около 200 свидетелей, исследованы письменные доказательства, вещественные доказательства.

В результате суд назначил наказание Алфосову в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в восемь миллионов рублей. Вышинскому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 4, 5 миллионов рублей, а Тесленко — четырех лет девяти месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.