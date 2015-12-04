Вильнюс, 4 декабря, 2015, 14:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс сегодня, 4 декабря, посетил гусарский батальон Короля Миндаугаса сухопутных сил Литвы, в котором проинспектировал условия для новобранцев, поскольку Литва, «из-за возможной агрессии России» вернула армейский призыв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Премьер интересовался, как батальон готов принять призывников, какие для них созданы условия для службы и военного обучения. Глава правительства также ознакомился с задачами, выдвигаемыми перед батальоном в случае угрозы, участием в международных учениях. Премьеру также была представлена техника и вооружение.

«На данный момент все призывники по своему желанию прибыли на прохождение обязательной военной службы. Это военные с высокой мотивацией, гражданские люди, готовые с оружием защищать свою Родину», — сказал премьер Буткявичюс.

По словам премьера, с весны, за сравнительное короткое время, Литовская армия выполнила большую работу, чтобы подготовить инфраструктуру, создать подходящие условия для проживания и обучения для трех тысяч призывников.

Обязательную военную службу уже прибыли пройти 2200 военных. С 2016 года финансирование обороны дополнительно увеличится на 149 млн евро.