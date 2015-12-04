Москва, 5 декабря, 2015, 00:54 — ИА Регнум. В минувший четверг, 3 декабря, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что фраза о том, что Турция заплатит не только помидорами подразумевает, что сейчас Россия не будет открывать карты, напротив, она будет вести себя сдержаннее.

Лавровый венок

«Совершенно стало ясно, что вот этот тезис о том, что мы ведём какую-то такую мягкую войну, что мы никоим образом не хотим привести её к войне как таковой — это лежит в основе. Фраза «заплатит не только помидорами» — это фраза о том «А чем же заплатит?». Никто не хочет открывать карты, но все понимают, что сдержанность, и при этом глубокая ярость по отношению к случившемуся — они и есть два слагаемых. И чем больше этой ярости, тем больше сдержанности и осторожности. В этом смысле они не исключают друг друга, они сочетаются», — объяснил Кургинян во время дискуссии в передачи «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Во втором пункте своей речи политолог заговорил о терроризме. По словам лидера движения «Суть времени», такие страны, как Сирия и Ирак, были когда-то благополучными и процветающими. «А потом некто, примерно мы так понимаем, кто, их разрушил», после чего в этих государствах начался расцвет радикализма. Сергей Кургинян поставил вопрос: если международный терроризм — это страшная сила и победить её можно только сообща, а «некто и кто-то вместе с ним вовсе не хотят его побеждать», если они создают такую систему, то к чему же на самом деле зовёт послание президента к ФС?

«Мне кажется, что оно зовёт к тому, что те, кто хотят победить международный терроризм, должны объединиться.

И не на основе нашего главенства — я здесь абсолютно согласен, — а на основе какого-то глубокого паритета внутреннего. И дальше перечислялось: и ЕврАзЭС, и Китай с «Шёлковым путём» и так далее. Мы начали понимать, что в принципе речь идет об осторожном предуготовлении к новой реальности».

Далее политолог затронул вопрос экономической системы, которая, по его словам, может нравится или не нравится кому бы то ни было, однако все сложные моменты, в частности, санкции она выдержала. А значит, заявил Кургинян, может выдержать и все что угодно, поэтому приписывание России роль третьестепенной державы крайне ошибочно и не актуально.

«Мы — первостатейная военно-техническая держава, и с этим придется считаться», — подчеркнул лидер движения «Суть времени».

ИА REGNUM напоминает, 3 декабря состоялось ежегодное обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. «Турция не отделается помидорами и ограничениями для строительных компаний. Они еще не раз пожалеют о содеянном», — заявил Путин, говоря об ответственности властей Турции за гибел российских военнослужащих. Кроме того, глава РФ подчеркнул недопустимость ведения какого-либо бизнеса с террористами.