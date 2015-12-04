«Снижение налога на прибыль является серьезным стимулом для инвесторов»
Саратов, 4 декабря, 2015, 14:19 — ИА Регнум. «Возможность снижения ставки налога на прибыль для инвесторов, реализующих проекты в сфере импортозамещения, является серьезным стимулом для создания новых производств или модернизации существующих в целом ряде отраслей», — отметила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Юлия Швакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM послание президента РФ Федеральному собранию.
«Сейчас президент страны Владимир Путин предложил обнулить эту ставку — это, на наш взгляд, подвигнет еще большее число предприятий задуматься над необходимостью увеличения объемов и расширением ассортимента товаров и услуг, тем более что сейчас — наиболее выгодный момент для занятия новых ниш на рынке», — констатировала замминистра.
По ее словам, в нынешних условиях здоровый протекционизм для всего отечественного бизнеса — насущная потребность развития экономики. «Безусловно, эффект этих мер несколько отложен, но мы обязаны смотреть дальше одного завтрашнего дня, — сообщила Юлия Швакова. — Поэтому, оценивая потенциальные потери бюджета при предоставлении такой льготы, мы проработаем вопрос их замещения, ведь налог на прибыль дает более четверти всех доходов областной казны.
Однако привлечение инвесторов в регион, открытие новых производств приведет к созданию дополнительных и, как правило, высокотехнологичных и высокодоходных рабочих мест, что найдет отражение в бюджете в виде увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций и других обязательных платежей.
Кстати, в Саратовской области на протяжении ряда последних лет действует режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, который включает в себя освобождение от транспортного налога, снижение ставок налога на прибыль и на имущество. При этом только льготой по налогу на имущество в 2014 году воспользовалось 27 организаций».
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