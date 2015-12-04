Калининград, 4 декабря, 2015, 14:20 — ИА Регнум. Экспозицию Калининградского историко-художественного музея «Космос и его тайны» в Монако торжественно открыл принц княжества Альберт II. Открытие выставки стало одним из событий, организованных в рамках Года России в Монако, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

gov39.ru Альберт II (в центре) на выставке калининградского музея

Участвовавший в церемонии открытия замдиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев выразил уверенность, что данная экспозиция позволит ознакомиться с интереснейшими страницами российской космонавтики и современными достижениями отрасли.

«В рамках открытия выставки был представлен фильм о художественном творчестве легендарного калининградца Алексея Леонова и о первой Советско-Американской космической миссии «Союз-Аполлон», командиром которой был наш земляк», — отметили в министерстве.

Находящиеся на МКС космонавты выступили с видеообращение к гостям мероприятия: «Мы счастливы присутствовать вместе с вами на открытии экспозиции, демонстрирующей наследие России и её новаторский вклад в области освоения космического пространства. Захватывающий вид на Землю, открывающийся с орбиты, является доказательством важной роли использования космоса с целью объединения человечества за пределами национальных границ для развития науки и технологий. Международная космическая станция представляет собой платформу уникального партнёрства и сотрудничества разных стран, где мы работаем, прилагая совместные усилия на благо всего человечества».

Экспозиция, подготовленная сотрудниками Калининградского историко-художественного музея, рассказывает о страницах изучения и освоения космоса. Центральной темой экспозиции стало одно из важнейших событий в истории мировой космонавтики. 18 марта 1965 года человек впервые шагнул в открытое космическое пространство. Этим первопроходцем является космонавт СССР Алексей Леонов.