Калуга, 4 декабря, 2015, 14:04 — ИА Регнум. Сегодня, 4 декабря глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской Думы Максим Платов посетили Ленинское окружное отделение Калужского общества инвалидов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, благодаря усилиям Александра Иванова, Ленинскому отделению было предоставлено новое помещение в доме № 35 по улице Театральная.

«Новое помещение в два раза больше, чем-то, в котором мы располагались раньше, — рассказала председатель отделения Александра Граф, — нам здесь гораздо удобнее, кроме того за счёт помощи спонсоров был проведён косметический ремонт.

Для дальнейшей работы отделению необходимы телефон и оргтехника, также требует ремонта проводка и система освещения».

Всем этим пообещал в ближайшее время обеспечить Ленинское отделение депутат Максим Платов. Проводка и система освещения также будут отремонтированы в скором времени, будет проработан вопрос обеспечения доступа к сети интернет.

Проблемой стали высокие платежи за отопление: в связи с возросшей площадью помещения, платить за тепло приходится по четыре тысячи рублей в месяц.

«Люди с ограниченными возможностями заслуживают самого доброго отношения, внимания и поддержки, — отметил Александр Иванов, — и со стороны городских властей, и от партии «Единая Россия» мы продолжим оказывать им всю необходимую помощь».

Председатель Ленинского отделения общества инвалидов Александра Граф поблагодарила депутатов за регулярную финансовую и организационную помощь и вручила главе городского самоуправленияКалуги Благодарственное письмо.